ÖW: Corona-Urlaubstrends bleiben

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen Outdoor-Aktivitäten für sich entdeckt, Erlebnisse in den Städten oder indoor nahmen hingegen ab. Dieser Trend bestätigte sich auch im vergangenen Sommer, wenn auch nicht so stark wie im Sommer 2021. Ein Wanderurlaub ist nach wie vor die Top-Urlaubsart der Gäste in Österreich. 49% (+6 Prozentpunkte zu 2019) haben einen solchen umgesetzt und 69% der Befragten waren zumindest einmal wandern (+7 Prozentpunkte). Radurlaube gewannen während der Pandemie ebenfalls deutlich an Popularität. So haben im Sommer 2022 15% der Befragten einen Rad- oder Mountainbike-Urlaub gemacht. Die enorm gestiegene Beliebtheit des Radfahrens zeigt sich auch bei den umgesetzten Aktivitäten: Im vergangenen Sommer fuhren 28% der Befragten zumindest einmal mit dem Rad (Rad, Mountainbike, E-Bike, Rennrad). Vor der Pandemie lag dieser Wert noch bei 21%.

Gäste-Mix 2022: Mehr TeilnehmerInnen aus Nahmärkten

„Die Popularitätssteigerung von Outdoor-Aktivitäten während der Corona-Pandemie lässt sich auch ein wenig mit dem Gäste-Mix erklären. In den letzten drei Sommersaisonen lag der Fokus auf den Gästen aus den Nahmärkten, die vorwiegend die Ferienhotellerie und die Angebote etwa in den österreichischen Bergen oder an den Seen nutzten. UrlauberInnen aus den Fernmärkten waren dagegen im Vergleich zu 2019 noch unterrepräsentiert. Da diese Gruppe sehr bedeutsam für den Städtetourismus ist, haben auch entsprechende stadtorientierte Urlaubsarten und Aktivitäten Einbußen erfahren. Im Sommer 2022 erkennen wir aber eine leichte Veränderung in Richtung des Vor-Corona-Niveaus“, sagt Oliver Csendes, CDIO der Österreich Werbung.

Kurzfristigkeit bei der Buchung bleibt

Die Kurzfristigkeit bei der Buchung ist ein für die Branche deutlich erkennbares Phänomen, das sich nicht nur in Befragungen zeigt. Der Buchungstermin hat sich seit der Corona-Pandemie immer stärker in die Nähe des Urlaubsantrittes verschoben. So stiegen die Werte für Buchungen bis eine Woche vor der Reise um 2 Prozentpunkte auf 11% an, Buchungen zwei bis vier Wochen vor Urlaubsantritt stiegen von 12 auf 15%. Buchungen über einen Monat vor Reiseantritt haben allesamt deutlich abgenommen.

Zufriedene Gäste

Die allgemeine Zufriedenheit der Gäste mit ihrem Sommerurlaub in Österreich wird mit 1,5 angegeben (Bewertungsskala: 1 = äußerst begeistert bis 6 = eher enttäuscht). Besonders zufrieden zeigten sich die befragten Gäste mit Landschaft und Natur, Sicherheit, Sauberkeit und der Gastfreundschaft der ÖsterreicherInnen.

Stammgästeanteil steigt

Österreich ist traditionell ein Urlaubsland mit hohem Stammgästeanteil. Dieses Phänomen hat sich über die Pandemie-Jahre nochmals verstärkt. So stieg der Stammgästeanteil vom Sommer 2019 zum letzten Jahr von 37 auf 41%. Daneben hat sich die Weiterempfehlungsrate der befragten Gäste auf einem sehr hohen Niveau gefestigt: So würden 95% der TeilnehmerInnen der T-MONA Befragung (Tourismus-Monitor Austria) einen Sommerurlaub in Österreich weiterempfehlen.

Österreich: erholsam, gastfreundlich und gemütlich

Ein Sommerurlaub in Österreich wird weiterhin mit den Attributen Erholsamkeit, Gastfreundschaft und Gemütlichkeit verbunden. Dies hat sich im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 nochmals verstärkt. Von 50% der Urlauber*innen wird er zusätzlich als naturnah und von 45% als familienfreundlich bezeichnet. Die Wahrnehmung Österreichs als sportlich-aktive Destination nahm von 31% (2019) auf 34% zu, was den Outdoor-Trend ebenfalls bestätigt. (red)