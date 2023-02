Studiosus bietet zwei neue Familien-Studienreisen

Damit hat der Veranstalter sein Angebot für die ganze Familie auf sieben Reisen aufgestockt: Neben Paris und Vietnam geht es nach London, Rom, auf den griechischen Peloponnes, an den Golf von Neapel und ins Cilento sowie nach Island. Die Angebote richten sich an Eltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren – aber auch an Alleinerziehende, die mit ihren Kindern und anderen Erwachsenen Urlaub machen möchten sowie an Großeltern und ihre Enkel.

Der Studiosus-Reiseleiter hat dabei die Bedürfnisse aller Gäste im Blick und schafft ein Urlaubserlebnis, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert soll.

Neu: FamilienStudienreise Vietnam

Zu den Highlights der 14-tägigen Reise "Drachenbucht, Wasserpuppen und Meer" zählen:

Die Metropolen Hanoi und Saigon spielerisch entdecken

Zwei Nächte auf einer komfortablen Dschunke in der Halongbucht

Vier Nächte in Hoi An mit Gelegenheit zum Baden

Lampions und Wasserpuppen basteln

Gemeinsam kochen in Hanoi und in einem Kräuterdorf

Sechs Mittag- und vier Abendessen inklusive

Early Check-in bei Ankunft in Hanoi

Preisbeispiel: Die 14-tägige Reise ist inklusive aller Flüge, Rundreise, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels und auf einer Dschunke, Frühstück, mehreren Mittag- und Abendessen sowie der Studiosus-Reiseleitung ab 3.150 EUR pro Kind und ab 3.799 EUR pro Erwachsenem buchbar. Termine: 15. bis 28. Oktober und 23. Dezember 2023 bis 5. Jänner 2024.

Nähere Infos zu den Familienreisen unter: www.studiosus.com/reisevarianten/familienurlaub

Klimaschonend reisen

Studiosus gleicht durch Investitionen in Klimaschutzprojekte in Nepal die Treibhausgasemissionen sämtlicher Flüge, Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung aus. Damit sind Gäste von Studiosus umfassend klimaschonend unterwegs. Zudem veröffentlicht die Studiosus-Gruppe den CO2e-Fußabdruck pro Reisegast bei jeder Reise und sorgt damit für mehr Transparenz beim Klimaschutz.

Nähere Informationen dazu unter: www.studiosus.com/nachhaltig-reisen/klimaschonend-reisen (red)