Thailand führt Einreisegebühr ein

Wer das südostasiatische Land auf dem Luftweg erreiche, müsse ab Juni 300 Thai Baht - ca. 8 EUR - zahlen, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Dienstag unter Berufung auf den Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn. Die schon länger diskutierte Maßnahme sei bei einer Kabinettssitzung beschlossen worden. Wer per Schiff oder auf dem Landweg einreise, zahle 150 Baht also ca. 4 EUR. Ausgenommen von der Gebühr seien nur BesucherInnen, die nicht über Nacht in Thailand bleiben.

Rund 4 Mrd. Baht Touristensteuer

Die Regierung erwarte, in diesem Jahr durch die Touristensteuer etwa 3,9 Mrd. Baht (107 Mio. EUR) einzunehmen, hieß es in der Aussendung. Ein Teil der Summe soll verwendet werden, um Gästen während ihres Aufenthalts Kranken- und Unfallversicherungsschutz zu bieten. "Die Eintrittsgebühr wird die Versorgung der Touristen unterstützen", so Ratchakitprakarn.

Vertreter des Tourismussektors hatten sich lange gegen das Vorhaben gewehrt. Nach der Corona-Pandemie und dem Ende der Reisebeschränkungen strömen derzeit erstmals wieder Massen an Urlaubern nach Thailand. (APA / red)