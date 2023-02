Im neuen Katalog werden auf insgesamt 44 Seiten zahlreiche kompetent zusammengestellte Schweizer Touren, Traumzüge weltweit und Kulturreisen für das Jahr 2023 vorgestellt. Eine Mischung aus geführten Gruppenreisen und individuell gestalteten Programmen sorgen für ein breit gefächertes Angebot, das zusätzlich auch dem Trend zu entschleunigtem und nachhaltigem Reisen entspricht.

„Im Katalog 'Traumzüge 2023' finden BahnliebhaberInnen alles, was das Schienenherz begehrt. Vom Bahnreise-Mekka Schweiz über die französische Riviera bis hin nach Kanada zum Rocky Mountaineer ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei", so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours.

Die berühmtesten Schweizer Bahnen

Im Katalog stehen wieder viele beliebte "Klassiker" wie z.B. der Glacier & Bernina Express, die Golden Pass Line, der Gotthard- oder Centovalli Express als Fixpunkte am Programm. Aber auch Reisen wie die 7-tägige Reise „Sommerfrische pur an Schweizer Alpenstrecken – Arosa, Andermatt und Zermatt“ oder eine Fahrt mit der Jungfraubahn, eine der eindrucksvollsten Leistungen von Eisenbahningenieuren, zum Jungfraujoch – dem Top of Europe – werden BahnliebhaberInnen geboten.

Einen besonderen Platz im Programm findet außerdem die 5-tägige “Schienenkreuzfahrt durch die Schweiz“ – eine Glacier-, Bernina- & Gotthard Panorama-Express-Kombi“.

Und während der 4-tägigen Reise „GoldenPass Line und Luzern-Interlaken Express“ können sich Reisende von Luzern und Umgebung inspirieren lassen. Die GoldenPass Line hält ihren Rang unter den schönsten Panoramastrecken der Schweiz, der Luzern-Interlaken Express gehört zu den „Premium Panoramic Trains“ der Schweiz.

Neue Traumzugreisen weltweit

Im aktuellen Katalog „Traumzüge 2023“ enthalten sind außerdem vier außergewöhnliche, weltweite Gruppen-Zugreisen: Goldener Ahorn – mit Canadian und Rocky Mountaineer durch Kanada, US Transkontinental – Durchquerung der Vereinigten Staaten von Amerika, Sake, Sushi, Samurai – große Japan-Zugreise von Nord nach Süd und Juwel der Wüste – im Afrika Explorer von Namibia nach Kapstadt.

Ö1 Kulturreisen

Ebenfalls im Produkt-Portfolio der kommenden Saison: vier anspruchsvolle Ö1 Gruppen-Kulturreisen, für die Ö1-Clubmitglieder einen ermäßigten Preis erhalten. So lockt ÖBB Rail Tours beispielsweise von 3. bis 8. Mai 2023 zu einer 6-tägigen Reise nach Karlsbad. Die Bahnfahrt erfolgt in schönen Salonwägen im historischen Sonderzug. Höhepunkte der Reise sind Stadtbesichtigungen in Karlsbad und Marienbad, sowie Besuch des Jan Becher Museums, Schloss Kynžvart, Schloss Bečov und Burg Loket und die Teilnahme an den Feierlichkeiten der Kursaison-Eröffnung.

OpernliebhaberInnen können sich 2023 beispielsweise auf die Spuren der klassischen Musik zu den Bregenzer Festspielen begeben, wo heuer auf der Seebühne „Madame Butterfly“ am Programm steht. Oder sie brechen zu den Salzburger Festspielen auf, wo alljährlich „Jedermann“ zu sehen ist.

