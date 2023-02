DZT: Starkes Nächtigungsplus österreichischer Gäste

Im Zeitraum von Jänner bis November 2022 wurden exakt 3.388.239 Nächtigungen (inklusive Camping) aus Österreich in der Bundesrepublik verzeichnet. Das entspricht einem Plus von 86,1% im Vergleich zu 2021, als Deutschland in den ersten elf Monaten 1.820.655 Nächtigungen österreichischer Gäste gezählt hatte. Damit fehlen nur noch 16,8% auf das vorpandemische Niveau des Rekordjahres 2019, als 4.070.929 Nächtigungen aus Österreich im Vergleichszeitraum erreicht worden waren.

„Das Reiseland Deutschland steht für Qualitätstourismus, dazu sprechen auch die umwelt- und klimafreundlichen Reiseangebote und die sehr gute Erreichbarkeit die Österreicherinnen und Österreicher an“, erklärt Laszlo Dernovics, Leiter der Auslandsvertretung Österreich und Slowakei sowie Regional Manager Südosteuropa der Deutschen Zentrale für Tourismus.

Im Länder-Ranking liegt Österreich laut den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Zahlen hinter den Niederlanden (9.580.054), der Schweiz (5.413.542) und den USA (4.886.039) auf Platz vier.

Zuwächse aus Südosteuropa

Ein Blick auf den Raum Regionalmanagement Südosteuropa zeigt, dass die Entwicklung der Zahlen in drei Ländern besonders erfreulich ist: So liegt die Slowakei mit 579.062 Nächtigungen bereits 19,2% über dem vorpandemischen Niveau, das auch Rumänien (1.113.844) um 4,2% und Kroatien (468.418) um 0,1% übertroffen haben. (red)