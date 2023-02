Thomas Cook-Insolvenzverfahren kurz vor Abschluss

Wie der österreichische Gläubigerschutzverband KSV1870 informierte, findet heute im gegenständlichen Insolvenzverfahren die Schlussrechnungstagsatzung am Handelsgericht Wien statt. Dabei gab es, wie die KSV1870 weiter berichtete, vom Insolvenzverwalter einen Verteilungsentwurf von 23,2%. Eine "erfreuliche Quote" in dieser Höhe sei möglich, "weil es dem Insolvenzverwalter nach mühevollen außergerichtlichen Verhandlungen gelungen ist, eine Einigung mit der Civil Aviation Authority (britische Luftfahrtbehörde, Anm.) zu erreichen", so der Gläubigerschutzverband. Eine unerwartet angemeldete Forderung in Höhe von 600 Mio. EUR nehme im Verfahren nur mit einem Betrag von 2,5 Mio. EUR teil. Insgesamt seien bei der Verteilung festgestellte Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 19,2 Mio. EUR und 439 Gläubiger zu berücksichtigen.

Rücklick - Thomas Cook-Insolvenz

Die britische Konzernmutter Thomas Cook plc schlitterte im September 2019 in die Insolvenz. Durch die Pleite der Großmuttergesellschaft in Großbritannien und der deutschen Thomas Cook Touristik GmbH, der Alleinaktionärin der Thomas Cook Austria AG, sah sich kurz danach auch die Thomas Cook Austria AG dazu gezwungen, ein Konkursverfahren zu beantragen. Tausende Urlauber waren von der Insolvenz betroffen, wobei Pauschalreisende aufgrund der verpflichtenden Insolvenzabsicherung des Reiseveranstalters glimpflich davonkamen, so der KSV. (APA / red)