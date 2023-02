Sabre: Drei neue Sales-Mitarbeiter in der DACH-Region

Mario Clemente wurde von Sabre zum neuen Regional Sales Director, DACH, Central Europe & CIS, ernannt. In dieser Rolle wird Clemente die Verantwortung für Geschäftsentwicklung und Neukundenakquise von Hotelkunden übernehmen und Sabre Hospitalitys Präsenz, von Wien aus, ausbauen.

„Mario kennt die Anforderungen von Hoteliers im Bereich Technologie sehr genau“, so Frank Trampert, Senior Vice President & Global Managing Director, Community Sales, Sabre Hospitality Solutions. „Er ist ein ausgewiesener Fachmann, der mit seinem Wissen und Erfahrung unsere Kunden dabei unterstützen wird, Herausforderungen zu meistern und neue Chancen wahrzunehmen.“

Neue Mitarbeiter in Deutschland & der Schweiz

Neu bei Sabre Travel Solutions ist auch Sonja Buse, die von Hamburg aus den Bereich Leisure Sales für touristische Anbieter, Reisebüroketten, Franchises und weitere Multiplikatoren in DACH mit Fokus auf Deutschland leiten und den Vertrieb von Sabre Vacations vorantreiben wird.

Ebenso zu Sabre Travel Solutions kommt Roland Metzger als neuer Sales & Account Manager in Zürich, der sich in dieser Rolle um Sabres Reisebürokunden in der Schweiz kümmern und neue Kunden gewinnen wird.

„Dieses Jahr wird besonders spannend für uns - unter anderem steht die Markteinführung unseres neuen touristischen Produktes Sabre Vacations an, das wir erstmal im März auf der ITB Berlin vorstellen werden. Ich bin sehr froh, dass wir mit Sonja und Roland zwei ausgewiesene Tourismusfachleute und erfahrene Verkäufer gewinnen konnten, um unsere Kunden in dieser Phase zu unterstützen und noch besser beraten zu können", Tom Fecke, Regional Director Central & Eastern Europe, Sabre Travel Solutions. (red)