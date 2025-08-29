Explora Journeys führt Sky & Sea Fare für nahtlose Anreise ein

Explora Journeys, die Luxusmarke der MSC Group, führt mit dem neuen Sky & Sea Fare ein optionales Tarifmodell ein, das ein durchgängig organisiertes Reiseerlebnis vom Startflughafen bis zur Einschiffung bietet.

Der Service richtet sich zunächst an Gäste aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Deutschland, Kanada, den USA und Australien. In Deutschland steht der Tarif zum Start für Flüge ab Frankfurt (FRA) und München (MUC) zur Verfügung. Eine Einführung in Österreich ist ebenfalls vorgesehen, ein Starttermin steht noch nicht fest.

Integriertes Reisepaket mit flexiblen Optionen

Der neue Tarif vereint internationale Flüge (Economy, optionales Upgrade auf Premiumklassen), Hotelübernachtungen bei Bedarf, private Transfers und 24/7 Gästeservice in einem Paket. Damit erhalten Gäste eine zentrale Buchungslösung, die eine komfortable und zuverlässige Anreise zum Schiff ermöglicht – abgestimmt auf ihre Reisedaten.

Sky & Sea Fare ist für ausgewählte Reisen buchbar und kombinierbar mit bestehenden Vorteilen wie dem Explora Early Booking Benefit, Extended Journeys oder den Club-Privilegien für Mitglieder.

Weitere Informationen zur Buchung und zum Tarif unter: www.explorajourneys.com (red)