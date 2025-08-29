tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff» flug

Explora Journeys führt Sky & Sea Fare für nahtlose Anreise ein


Explora Journeys
Mit dem neuen Sky & Sea Fare bietet die Luxus-Lifestyle-Marke der MSC Group ein integriertes Gesamtpaket aus Flug, Transfer und Kreuzfahrt – zunächst für ausgewählte Märkte und Abflughäfen.

Explora Journeys, die Luxusmarke der MSC Group, führt mit dem neuen Sky & Sea Fare ein optionales Tarifmodell ein, das ein durchgängig organisiertes Reiseerlebnis vom Startflughafen bis zur Einschiffung bietet.
Der Service richtet sich zunächst an Gäste aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Deutschland, Kanada, den USA und Australien. In Deutschland steht der Tarif zum Start für Flüge ab Frankfurt (FRA) und München (MUC) zur Verfügung. Eine Einführung in Österreich ist ebenfalls vorgesehen, ein Starttermin steht noch nicht fest.

Integriertes Reisepaket mit flexiblen Optionen

Der neue Tarif vereint internationale Flüge (Economy, optionales Upgrade auf Premiumklassen), Hotelübernachtungen bei Bedarf, private Transfers und 24/7 Gästeservice in einem Paket. Damit erhalten Gäste eine zentrale Buchungslösung, die eine komfortable und zuverlässige Anreise zum Schiff ermöglicht – abgestimmt auf ihre Reisedaten.

Sky & Sea Fare ist für ausgewählte Reisen buchbar und kombinierbar mit bestehenden Vorteilen wie dem Explora Early Booking Benefit, Extended Journeys oder den Club-Privilegien für Mitglieder.

Weitere Informationen zur Buchung und zum Tarif unter: www.explorajourneys.com (red)


  explora journeys, explora, schiff, kreuzfahrt, sky & sea fare, sky and sea, tarif, anreisepaket

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
29 August 2025

13:25
Explora Journeys führt Sky & Sea Fare für nahtlose Anreise ein
12:47
G Adventures: 35 Jahre Gemeindetourismus im Fokus
12:15
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 35/36
11:57
Florida im Herbst: Wellness, Natur und Aktivität
09:41
Neuer Phoenix-Katalog "Fluss und Küsten 2026"
09:15
Grand Egyptian Museum: Vollständige Eröffnung im November

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.