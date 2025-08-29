| news | destination
Grand Egyptian Museum: Vollständige Eröffnung im November
Am 1. November 2025 feiert das Grand Egyptian Museum bei den Pyramiden von Gizeh seine vollständige Eröffnung. Für finale Vorbereitungen bleibt das Museum von 15. Oktober bis 3. November 2025 geschlossen.
Nach jahrelanger Vorbereitung wird das Grand Egyptian Museum (GEM) bei Kairo erstmals in seiner Gesamtheit zugänglich sein. Es gilt als das größte archäologische Museum der Welt und beeindruckt mit moderner Präsentationstechnik sowie spektakulärer Architektur direkt am Fuß der Pyramiden von Gizeh. BesucherInnen erwartet eine umfassende Ausstellung mit Tausenden Exponaten aus über 3.000 Jahren altägyptischer Geschichte – viele davon werden erstmals öffentlich gezeigt.
Tutanchamun-Sammlung als zentrales Highlight
Ein besonderes Highlight ist die vollständige Sammlung aus dem Grab des Tutanchamun, die im Grand Egyptian Museum erstmals in ihrer Gesamtheit zu sehen sein wird – mit zahlreichen Originalstücken, die bislang der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Die feierliche Eröffnung des kulturellen Großprojekts markiert einen bedeutenden Meilenstein für den ägyptischen Kulturtourismus.
Weitere Informationen zum Museum unter: www.visit-gem.com (red)
