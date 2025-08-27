Eberhardt Travel präsentiert neue Website

Mit dem Relaunch der eigenen Website setzt Eberhardt Travel auf moderne Technologie, eine optimierte Darstellung auf allen Endgeräten und ein klar fokussiertes Nutzererlebnis. Die neue Seite richtet sich an EndkundInnen ebenso wie an GeschäftspartnerInnen und bietet eine übersichtliche Navigation mit verständlicher Struktur.

Zentrale Elemente wie Preisübersichten, Kurzinfos und eine verbesserte Vorschaufunktion innerhalb der Suchergebnisse unterstützen eine schnelle Orientierung. Die komplett neu entwickelte Buchungsmaschine ermöglicht eine intuitive und fehlerarme Buchung. NutzerInnen können Angebote vergleichen, Sitzplatzwünsche bei Busreisen vormerken sowie Zusatzleistungen wie Haustür-Abholung oder Vorübernachtungen direkt mitbuchen.

Schneller, barrierefrei, zukunftsorientiert

Auch technisch wurde die Plattform grundlegend modernisiert: Der neue Webauftritt ist leistungsstärker, stabiler und auf zukünftige Erweiterungen vorbereitet. Interaktive Reisekarten ermöglichen es, Reiseverläufe und Highlights visuell zu entdecken – ein klarer Mehrwert bei der Planung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf digitaler Barrierefreiheit. Die Website erfüllt gängige Standards, um allen NutzerInnen – auch mit Einschränkungen – einen uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen. Großflächige Navigationselemente und anpassbare Inhalte verbessern zudem die Bedienbarkeit auf Smartphones und Tablets.

Einfache Bedienung im Fokus

Mit der neuen Website positioniert sich Eberhardt Travel als moderner Reiseveranstalter, der auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Kundschaft eingeht und zugleich die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben vereinfacht. Die optimierte Benutzeroberfläche unterstützt auch digital weniger erfahrene NutzerInnen bei der Reiseplanung und -buchung.

Die neue Website ist ab sofort unter www.eberhardt-travel.de erreichbar. (red)