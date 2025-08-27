| news | veranstalter» technologie
Eberhardt Travel präsentiert neue Website
Eberhardt Travel hat seine Website umfassend überarbeitet. Das neue Design setzt auf Nutzerfreundlichkeit, mobile Optimierung und eine klar strukturierte Buchungsführung.
Mit dem Relaunch der eigenen Website setzt Eberhardt Travel auf moderne Technologie, eine optimierte Darstellung auf allen Endgeräten und ein klar fokussiertes Nutzererlebnis. Die neue Seite richtet sich an EndkundInnen ebenso wie an GeschäftspartnerInnen und bietet eine übersichtliche Navigation mit verständlicher Struktur.
Zentrale Elemente wie Preisübersichten, Kurzinfos und eine verbesserte Vorschaufunktion innerhalb der Suchergebnisse unterstützen eine schnelle Orientierung. Die komplett neu entwickelte Buchungsmaschine ermöglicht eine intuitive und fehlerarme Buchung. NutzerInnen können Angebote vergleichen, Sitzplatzwünsche bei Busreisen vormerken sowie Zusatzleistungen wie Haustür-Abholung oder Vorübernachtungen direkt mitbuchen.
Schneller, barrierefrei, zukunftsorientiert
Auch technisch wurde die Plattform grundlegend modernisiert: Der neue Webauftritt ist leistungsstärker, stabiler und auf zukünftige Erweiterungen vorbereitet. Interaktive Reisekarten ermöglichen es, Reiseverläufe und Highlights visuell zu entdecken – ein klarer Mehrwert bei der Planung.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf digitaler Barrierefreiheit. Die Website erfüllt gängige Standards, um allen NutzerInnen – auch mit Einschränkungen – einen uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen. Großflächige Navigationselemente und anpassbare Inhalte verbessern zudem die Bedienbarkeit auf Smartphones und Tablets.
Einfache Bedienung im Fokus
Mit der neuen Website positioniert sich Eberhardt Travel als moderner Reiseveranstalter, der auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Kundschaft eingeht und zugleich die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben vereinfacht. Die optimierte Benutzeroberfläche unterstützt auch digital weniger erfahrene NutzerInnen bei der Reiseplanung und -buchung.
Die neue Website ist ab sofort unter www.eberhardt-travel.de erreichbar. (red)
eberhardt, eberhardt travel, website, web, internetauftritt, technologie, nutzerorientiert
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
28 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
Von Vivaldi in Venedig über...
Dertour: Weko genehmigt Übernahme von Hotelplan
Die Schweizer Wettbewerbskommission hat der...
Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar
Die Marken der Anex Gruppe...
schauinsland-reisen lädt zu neuen Web-Seminaren ein
schauinsland-reisen kündigt zahlreiche neue Online-Schulungen...
TUI Musement ermittelt die beliebtesten Wolkenkratzer
Eine neue Studie von TUI...