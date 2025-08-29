tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | katalog» schiff

Neuer Phoenix-Katalog "Fluss und Küsten 2026"


Phoenix Reisen liefert ab heute, 29. August 2025, den neuen 204 Seiten starken Katalog für Fluss- und Küstenkreuzfahrten 2026 aus.

Phoenix Reisen - Katalog "Fluss und Küsten 2026"

Mit dem neuen Katalog „Fluss und Küsten 2026“ stellt der Bonner Kreuzfahrtveranstalter ein umfangreiches Programm für das kommende Jahr vor. Neben klassischen Routen auf Rhein, Donau und deren Nebenflüssen enthält das Portfolio auch Küstenfahrten entlang der deutschen Ostsee sowie der kroatischen Inselwelt. Ergänzt wird das Angebot durch exotische Flusskreuzfahrten in Asien, Südamerika und Ägypten sowie durch Event- und Adventsreisen.

Früh buchen lohnt sich

Der 204 Seiten starke Katalog wird ab sofort an Reisebüros ausgeliefert. Auf vielen Kreuzfahrten ist bis einschließlich 30. September 2025 ein Frühbucherrabatt verfügbar – nähere Informationen finden sich direkt im Katalog oder online bei Phoenix Reisen.

Weitere Informationen unter: www.phoenixreisen.com (red)


  phoenix reisen, phoenix, katalog, flussreisen, flussschiff, flussschiff-katalog, katalog 2026

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
29 August 2025

13:25
Explora Journeys führt Sky & Sea Fare für nahtlose Anreise ein
12:47
G Adventures: 35 Jahre Gemeindetourismus im Fokus
12:15
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 35/36
11:57
Florida im Herbst: Wellness, Natur und Aktivität
09:41
Neuer Phoenix-Katalog "Fluss und Küsten 2026"
09:15
Grand Egyptian Museum: Vollständige Eröffnung im November

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.