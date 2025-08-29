| news | katalog» schiff
Neuer Phoenix-Katalog "Fluss und Küsten 2026"
Phoenix Reisen liefert ab heute, 29. August 2025, den neuen 204 Seiten starken Katalog für Fluss- und Küstenkreuzfahrten 2026 aus.
Mit dem neuen Katalog „Fluss und Küsten 2026“ stellt der Bonner Kreuzfahrtveranstalter ein umfangreiches Programm für das kommende Jahr vor. Neben klassischen Routen auf Rhein, Donau und deren Nebenflüssen enthält das Portfolio auch Küstenfahrten entlang der deutschen Ostsee sowie der kroatischen Inselwelt. Ergänzt wird das Angebot durch exotische Flusskreuzfahrten in Asien, Südamerika und Ägypten sowie durch Event- und Adventsreisen.
Früh buchen lohnt sich
Der 204 Seiten starke Katalog wird ab sofort an Reisebüros ausgeliefert. Auf vielen Kreuzfahrten ist bis einschließlich 30. September 2025 ein Frühbucherrabatt verfügbar – nähere Informationen finden sich direkt im Katalog oder online bei Phoenix Reisen.
Weitere Informationen unter: www.phoenixreisen.com (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
