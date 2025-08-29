Florida im Herbst: Wellness, Natur und Aktivität

Ab Oktober sinken in Florida die Temperaturen auf ein angenehmes Niveau, das sich ideal für Erholung, Achtsamkeit und körperliche Aktivität eignet. Die Region bietet mit ihren weitläufigen Küstenabschnitten und Naturparks vielfältige Möglichkeiten für Wellness und Outdoor-Aktivitäten. Ob in Küstenstädten, auf Inseln oder in Resorts – Reisende finden ein ausgewogenes Angebot aus Entspannung, Bewegung und gesunder Ernährung, das Körper und Geist fördert und auf die kommende Jahreszeit vorbereitet.

Sports Coast Pasco County – Sport & Wellness

In Pasco County erwartet Urlauber ein ganzheitliches Programm, das Sport und Selfcare verbindet. Die Mouratoglou Academy in Zephyrhills bietet mit 11 Tennisplätzen, acht Pickleball- und fünf Padel-Courts modernste Sportanlagen und ein umfassendes Wellnessangebot. Dazu gehören Massagen, Kryotherapie und eine Salzlounge. Der Coastline Salt Room in New Port Richey lädt mit Hydro-Massagen und Halo Therapy in einer leuchtenden Salzgrotte zum Entspannen und Auftanken ein.

Greater Fort Lauderdale – Fitness & Erholung

Greater Fort Lauderdale ist im Herbst ein Paradies für alle, die Körper und Geist stärken wollen. Der Las Olas Oceanside Park, bekannt als „The LOOP“, bietet Outdoor-Fitnessprogramme, weitläufige Grünflächen und direkten Zugang zum Wasser. Yoga Joint Studios bieten Kurse für alle Levels, während das Me Spa in den Shops at Pembroke Gardens mit individuellen Wellnessbehandlungen verwöhnt. Das The Diplomat Beach Resort in Hollywood ergänzt das Angebot mit Yoga am Strand, Infinity-Pool, großzügigen Zimmern mit Meerblick und einem Spa, das wohltuende Rituale bietet.

Pensacola Bay Area – Ruhe & Natur

Die Pensacola Bay Area lockt im Herbst mit mehr als 40 Meilen weißer Sandstrände und zahlreichen Naturparks. Im Portofino Island Resort genießen Gäste Wellness mit Spa-Behandlungen und Wassersportaktivitäten wie Kajakfahren und Paddleboarding. Das Aqua Spa im Beach Club Resort bietet Massagen und Gesichtsbehandlungen, während Pensacola Beach Yoga mit sanften Bewegungen am Meer für Entspannung sorgt. Kulinarisch überzeugen frische Meeresfrüchte, regionales Gemüse und vegetarische Spezialitäten. Naturfreunde finden Ruhe in Parks wie dem Gulf Islands National Seashore und Big Lagoon State Park.

Martin County – Ganzheitliches Wohlbefinden

Martin County präsentiert sich im Herbst als Oase der Ruhe und Gesundheit. Im Elliott Museum sorgen Vibrational Sound Healing Sessions für innere Balance. Die Spirit Well Sensory Lounge in Downtown Stuart bietet Meditationen, Chakra-Balancing und Hypnose. Die Treasure Coast Community Acupuncture bietet ganzheitliche Heilmethoden mit flexiblem Bezahlmodell. Outdoor-Fitness, Beach-Yoga und das besondere Kitty Cat Yoga mit verspielten Katzen runden das Programm ab.

Hotel-Tipp: Conrad Orlando

Das Conrad Orlando bietet exklusive Wellness-Zimmer mit modernster Technologie und hohem Komfort. Gäste genießen einen Blick auf die Evermore Bay Lagune und profitieren von innovativen Schlafsystemen, Luftreinigung sowie Fitness- und Entspannungstools direkt im Zimmer. Das luxuriöse Ambiente, erstklassige Gastronomie und ein ruhiges, exklusives Umfeld machen den Aufenthalt perfekt für Körper und Geist.

Weitere Informationen unter: www.visitflorida.com (red)