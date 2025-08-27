Hahnair wächst um 20 neue Partnerfluggesellschaften

„Wir freuen uns, unser Angebot für Reisebüros in diesem Jahr bereits deutlich ausgebaut zu haben“, sagt Kimberley Long, Vice President Agency Distribution. „Dazu gehören acht neue Interline-Partner, neun Airlines unter dem X1-Code, ein neuer H1-Air-Partner sowie drei Fluggesellschaften, die sowohl unter ihrem eigenen Code als auch über X1 buchbar sind. 2025 ist für uns schon jetzt ein sehr erfolgreiches Jahr – und wir sind zuversichtlich, unser Portfolio bis Jahresende noch weiter mit attraktiven Partnern zu erweitern.“

Durch die Lösungen von Hahnair können Airlines ihre Tickets über mehr als 100.000 Reisebüros in 190 Märkten vertreiben. Reisebüros können mit dem Quick Check auf www.hahnair.com jederzeit prüfen, welche Hahnair-Partnerfluggesellschaften in ihrem Markt verfügbar sind.

Alle neuen Hahnair-Partner im Jahr 2025

Verfügbar in den GDS unter ihrem eigenen IATA-Code

Air Rarotonga (GZ), Cookinseln

EuroAtlanticAirways (YU), Portugal

Eurowings (EW), Deutschland (es gelten Marktbeschränkungen)

FitsAir (8D), Sri Lanka

Madagaskar Airlines (MD), Madagaskar

My Freighter, operiert unter dem Handelsnamen Centrum Air (C6), Usbekistan

Neos Air (NO), Italien

SalamAir (OV), Oman

United Nigerian Airlines (UN), Nigeria

Wideroe (WF), Norway

Verfügbar in allen großen GDS unter dem Code X1

Aero Dili, (8G), Osttimor

Air Mediterranean (MV), Griechenland

Air Sierra Leone (6L), Sierra Leone

FitsAir (8D), Sri Lanka

LIAT 20 (5L), Antigua und Babuda

My Freighter, operiert unter dem Handelsnamen Centrum Air (C6), Usbekistan

Norse Atlantic Airways (N0), Norwegen

Propair (PP), Kanada

SalamAir (OV), Oman

SkyUp Airlines (U5), Malta

Swiss Group International, (1SW), Schweiz

TezJet (K9), Kirgisistan

Verfügbar in allen großen GDS unter dem Code H1

BermudAir (2T), Bermuda

