Hahnair wächst um 20 neue Partnerfluggesellschaften
Der Ticketing- und Vertriebsspezialist Hahnair baut sein Netzwerk weiter aus: 20 neue Fluggesellschaften sind 2025 bisher Teil des Partnerportfolios geworden.
„Wir freuen uns, unser Angebot für Reisebüros in diesem Jahr bereits deutlich ausgebaut zu haben“, sagt Kimberley Long, Vice President Agency Distribution. „Dazu gehören acht neue Interline-Partner, neun Airlines unter dem X1-Code, ein neuer H1-Air-Partner sowie drei Fluggesellschaften, die sowohl unter ihrem eigenen Code als auch über X1 buchbar sind. 2025 ist für uns schon jetzt ein sehr erfolgreiches Jahr – und wir sind zuversichtlich, unser Portfolio bis Jahresende noch weiter mit attraktiven Partnern zu erweitern.“
Durch die Lösungen von Hahnair können Airlines ihre Tickets über mehr als 100.000 Reisebüros in 190 Märkten vertreiben. Reisebüros können mit dem Quick Check auf www.hahnair.com jederzeit prüfen, welche Hahnair-Partnerfluggesellschaften in ihrem Markt verfügbar sind.
Alle neuen Hahnair-Partner im Jahr 2025
Verfügbar in den GDS unter ihrem eigenen IATA-Code
- Air Rarotonga (GZ), Cookinseln
- EuroAtlanticAirways (YU), Portugal
- Eurowings (EW), Deutschland (es gelten Marktbeschränkungen)
- FitsAir (8D), Sri Lanka
- Madagaskar Airlines (MD), Madagaskar
- My Freighter, operiert unter dem Handelsnamen Centrum Air (C6), Usbekistan
- Neos Air (NO), Italien
- SalamAir (OV), Oman
- United Nigerian Airlines (UN), Nigeria
- Wideroe (WF), Norway
Verfügbar in allen großen GDS unter dem Code X1
- Aero Dili, (8G), Osttimor
- Air Mediterranean (MV), Griechenland
- Air Sierra Leone (6L), Sierra Leone
- FitsAir (8D), Sri Lanka
- LIAT 20 (5L), Antigua und Babuda
- My Freighter, operiert unter dem Handelsnamen Centrum Air (C6), Usbekistan
- Norse Atlantic Airways (N0), Norwegen
- Propair (PP), Kanada
- SalamAir (OV), Oman
- SkyUp Airlines (U5), Malta
- Swiss Group International, (1SW), Schweiz
- TezJet (K9), Kirgisistan
Verfügbar in allen großen GDS unter dem Code H1
- BermudAir (2T), Bermuda
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
