G Adventures: 35 Jahre Gemeindetourismus im Fokus
Zum 35-jährigen Bestehen startet G Adventures gemeinsam mit dem GSTC eine digitale Serie über die Wirkung von Gemeindetourismus.
G Adventures feiert sein 35-jähriges Bestehen und unterstreicht sein Engagement für nachhaltigen Tourismus mit einer digitalen Content-Serie in Zusammenarbeit mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Unter dem Titel Travel Redefined: Tourism for People and Planet zeigt die Serie, wie Gemeindetourismus weltweit zu positiven Veränderungen für Reisende und lokale Gemeinschaften beiträgt.
Ein Blick zurück – und nach vorn
Im Mittelpunkt stehen zwei Kurzfilme mit Gründer Bruce Poon Tip, der auf eine seiner ersten Reisen zurück in den ecuadorianischen Amazonas begleitet wird. Dort besucht er eine indigene Familie, die seit 1990 G Adventures-Reisende empfängt. Die Dokumentation veranschaulicht, wie Tourismus zur Bewahrung von Kultur, Natur und wirtschaftlichen Perspektiven beitragen kann.
G Adventures arbeitet heute mit über 130 lokalen Gemeinschaften weltweit zusammen. Ziel ist es, touristische Wertschöpfung gezielt vor Ort zu verankern und Menschen aktiv in die Entwicklung nachhaltiger Angebote einzubeziehen. Die Kooperation mit dem GSTC stärkt die internationale Sichtbarkeit und Wirkung dieses Ansatzes.
Link zur Content-Serie HIER (red)
