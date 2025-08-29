tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | veranstalter» nachhaltigkeit

G Adventures: 35 Jahre Gemeindetourismus im Fokus


Bruce Poon Tip beim Toursimusgipfel in Peru
Zum 35-jährigen Bestehen startet G Adventures gemeinsam mit dem GSTC eine digitale Serie über die Wirkung von Gemeindetourismus.

G Adventures feiert sein 35-jähriges Bestehen und unterstreicht sein Engagement für nachhaltigen Tourismus mit einer digitalen Content-Serie in Zusammenarbeit mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Unter dem Titel Travel Redefined: Tourism for People and Planet zeigt die Serie, wie Gemeindetourismus weltweit zu positiven Veränderungen für Reisende und lokale Gemeinschaften beiträgt.

Ein Blick zurück – und nach vorn

Im Mittelpunkt stehen zwei Kurzfilme mit Gründer Bruce Poon Tip, der auf eine seiner ersten Reisen zurück in den ecuadorianischen Amazonas begleitet wird. Dort besucht er eine indigene Familie, die seit 1990 G Adventures-Reisende empfängt. Die Dokumentation veranschaulicht, wie Tourismus zur Bewahrung von Kultur, Natur und wirtschaftlichen Perspektiven beitragen kann.

G Adventures arbeitet heute mit über 130 lokalen Gemeinschaften weltweit zusammen. Ziel ist es, touristische Wertschöpfung gezielt vor Ort zu verankern und Menschen aktiv in die Entwicklung nachhaltiger Angebote einzubeziehen. Die Kooperation mit dem GSTC stärkt die internationale Sichtbarkeit und Wirkung dieses Ansatzes.

Link zur Content-Serie HIER (red)


  gadventures, g adventures, jubiläum, gemeindetourismus, kurzfilm, doku, ecuador, nachhaltiger tourismus, nachhaltige reisen, digital serie

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
29 August 2025

13:25
Explora Journeys führt Sky & Sea Fare für nahtlose Anreise ein
12:47
G Adventures: 35 Jahre Gemeindetourismus im Fokus
12:15
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 35/36
11:57
Florida im Herbst: Wellness, Natur und Aktivität
09:41
Neuer Phoenix-Katalog "Fluss und Küsten 2026"
09:15
Grand Egyptian Museum: Vollständige Eröffnung im November

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.