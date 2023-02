Neuer Gruppenreisen-Katalog von sabtours

Die Palette des oberösterreichischen Reisespezialisten reicht dabei von Tagesfahrten über hochwertige Musikreisen, den bequemen Sternfahrten und erlebnisreichen Rundreisen bis hin zu den neuen Aktivreisen, wo Urlauber wandernd oder e-bike-fahrend Natur und Kultur hautnah erleben können.

Reisen mit gutem Gewissen

Neben neu entwickelten Reisen und Klassikern für das Reisejahr 2023 setzt der österreichische Veranstalter auch einen starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkleit. So wird einerseits bei allen Reisen, wo es möglich ist, der moderne Reisebus mit der neuesten, energiesparenden Motorentechnik eingesetzt, darüber hinaus werden die CO2 Emissionen, jedes auf Reisen zurückgelegten Kilometers, über Umweltschutzprojekte kompensiert.

Veranstalter-Chef Mag. Carl Raml erklärt dazu: „Reisen und Urlaub machen – das gehört zum modernen Leben einfach dazu. Gerade jetzt, wo sich die schönen Reiseziele wieder fast alle geöffnet haben, hinauszuziehen, um sie zu entdecken - auf das wollen wir keinesfalls verzichten. Dennoch hat alles seinen Preis. Und unsere Umwelt muss besser geschützt werden. Deshalb setzen wir bei allen Reisen, wo das möglich ist, den ökologisch bei weitem verträglicheren modernen Reisebus mit der neuesten, energiesparenden Motorentechnik ein. Und darüber hinaus werden die CO2 Emissionen, jedes auf unseren Reisen zurückgelegten Kilometers, über Umweltschutzprojekte kompensiert.“

Ein weiterer Umwelt-Bonus kommt allen Inhaber eines österreichischen KlimaTickets zugute: So erhalten diese ab sofort eine Ermäßigung von 20 EUR p.P. auf Fahrten mit den maresol-Bäderbusse an die italienische und kroatische Adriaküste.

Tagesfahrten & Musikreisen 2023

Unter den beliebten Tagesfahrten finden sich 2023 wieder literarische Touren mit Gertraud Weghuber ebenso, wie die Karl Ploberger-Gartenfahrten nach Niederösterreich, Musicalfahrten nach Mörbisch und St. Margarethen sowie im Juni zu klassischen Musikhighlights, wie zur Veste Oberhaus bzw. nach Grafenegg zur Sommernachtsgala.

Weitere Reisen für Musikliebhaber sind als Kurzreisen zum „Jonas-Kaufmann Open Air in Berlin“, zur „Arena di Verona“ und auf den „Spuren von König Ludwig II.“ in Bayern mit Musicalbesuch buchbar.

Sternfahrten ohne Hotelwechsel

Neue Bus-Sternfahrten, bei denen durch nur eine Hotelunterkunft das ständige Kofferpacken entfällt, führen in den Bregenzerwald und zur Insel Mainau, zum Event „Rhein in Flammen“, oder bei der Reise „Imperiale Berlin & Potsdam“ ins 5-Stene-Hotel Adlon.

Neu ist auch eine Kombination von Nordböhmen und Sachsen mit dem berühmten Kristalltal, dem Altstadtjuwel Görlitz und den Sorben in der Lausitz.

Weitere Sternfahrten führen beispielsweise in die Stadt Prag, ebenso mit Unterbringung in einem zentralen 5-Sterne-Hotel oder nach Italien mit der neue Sternfahrt „Gardasee - Mantua - Bergamo“.

Rundreisen – „best of sab“

Das Herz eines jeden Busreisekatalogs sind die Rundreisen, die bei sabtours unter dem Motto „best of sab“ stets mit besonderer Akribie geplant werden und heuer in 16 Länder Europas führen: Die größte Auswahl findet man in Italien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Italien:

In „Bella Italia“ werden praktisch alle Regionen besucht, allen voran findet sich eine faszinierende Süditalien-Reise im Mai dieses Jahres. Hervorzuheben seien auch noch die „Marken-Umbrien-Tour“ sowie Reisen auf die Inseln Sizilien im Frühling und Sardinien im Herbst, zwei weitere Höhepunkte des Katalogs.

Deutschland:

Zwei große Reisen, die „Grand Touren“ ins bunte West-Deutschland im Juli und in den erlebnisreichen Osten des Landes im August, sind die Flaggschiffe, die dieses facettenreiche Land mit seinen Metropolen, landschaftlichen Geheimnissen und Kulturschätzen eindrucksvoll näherbringen. Neu ist eine hochwertige Kulturreise, die vom Hotel Hilton in Mainz aus, den deutschen „Kaiserdomen und Metropolen“ in Hessen und Rheinland-Pfalz und dessen religiösem Erbe auf der Spur ist. Reisen an die Ostseeküste und in das Flussdreieck Rhein-Mosel-Saar runden das Deutschland-Angebot ab.

Frankreich:



Der steigenden Nachfrage nach Frankreich trägt sabtours mit sieben speziellen Touren Rechnung: Auf der „Grand Tour“ unter dem Titel „Lebhaftes Frankreich“ lässt sich das Land zwischen Seine, Rhone und dem Atlantik mit allen Facetten und versierter Reiseleitung besonders gut entdecken. Auf einer neuen Tour werden per Bus und TGV zeitsparend die Hauptstadt Paris mit Südfrankreich kombiniert.

Neben den bewährten Reisen ins Tal der Loire, zum Lavendel in der Provence und ins Dreiländereck von Lothringen, begeistern sicherlich die neuen Reisen „Lebensart im Languedoc“ und „Faszinierendes Mittelalter im Burgund“ besonders.

Schweiz:

Die Schweiz, so sind sich hunderte sabtours-Kunden einig, ist ein landschaftlich ganz außergewöhnliches Reiseland. Und ganz speziell dann, wenn man gemütlich per Bus und Panoramazug unterwegs ist. Vier unterschiedliche Reiserouten zu fünf Reiseterminen offeriert sabtours, seit vielen Jahren d e r oberösterreichische Schweiz-Spezialist.

Benelux-Staaten:

Viele neue Ideen wurden auch etwas nördlicher in Europa, bei den drei Reisen in die Benelux-Staaten eingearbeitet: Eine Reise führt so beispielsweise nach Belgien und Luxemburg und verbindet dabei Flandern mit Wallonien und ergänzt somit das Angebot der bewährten sabtours-Flandernreise, die mit der zentralen Unterbringung in Mechelen und den Ausflügen nach Brüssel, Löwen, Antwerpen Gent, Brügge und an den Strand der Ostseeküste zu den Krabbenfischern von Oostduinkerke sehr beliebt ist. Die Niederlande sind mit einer neuen Tour vertreten, die durch ein ausgeklügeltes Routing bei den Ausflügen das Land des Käses, der Klompen, Grachten und Windmühlen von Rotterdam aus hautnah erleben lässt.

Östliche Nachbarländer:

Auch das Angebot zu unseren östlichen Nachbarländern wurde wieder ausgebaut. Diese Länder haben die letzten Jahre genützt und viel in die touristische Infrastruktur investiert. Auf den Vorreisen durch die sabtours-ProduktgestalterInnen wurde viel Neues entdeckt und Bewährtes geprüft. Das Resümee war außerordentlich positiv – diese Länder haben ein ungeheures Potential, das bei uns bis jetzt noch nicht wirklich erkannt wurde. Die neuen Touren „Goldene Rundreise durch Tschechien“, „Würziges Ungarn“, „Rundreise durch Polen“ und insbesondere auch „Faszinierendes Bulgarien“ legen ein eindrucksvolles Zeugnis davon ab.

Kroatien ist neben der Kombination aus Dalmatien & Montenegro mit vier Nächten im 4-Sterne-Valamar-Hotel in Dubrovnik und mit einer neuen Rundreise zu den Höhepunkten Istriens und der Kvarner Bucht vertreten.

Norden Europas:

Auch der Norden Europas wird 2023 per sabtours-Fernreisebus bereist: Auf den Spuren der Wikinger begibt man sich bei der Reise „Wildes Dänemark“ mit Besuch von Schleswig-Holstein, wo einzigartige UNSECO-Highlights besucht werden. „Südschweden wie es leibt und lebt“ ist eine Reise, die die Lebenskultur und Kulinarik neben der grandiosen Landschaft der Seenplatte im eigenen Bus näherbringt. Per Fährschiff, Bus und Bahn führt die Route zu den Höhepunkten Südnorwegens mit seinen imposanten Landschaften und modernen Stadtzentren - eine ganz außergewöhnliche Reise!

NEU: Aktivreisen

Radfahren in Deutschland & Italien

Eine neue Reisesparte sind die sabtours-Aktivreisen – einerseits für alle WanderfreundInnen, andererseits für jene aktiven Reisegäste, die ein Gebiet per Bus und e-bike hautnah kennenlernen möchten. Ein hochwertiges E-bike, ist bei diesen Reisen ebenso bereits inkludiert wie ein spezieller lokaler Guide, der den Gästen Land, Leute und Lebenskultur näherbringt. Natürlich ist die sab-Reisebegleitung auch mit dabei und das Gepäck fährt bequem im Bus mit.

Dabei wird allerdings nicht nur Radgefahren, sondern es wird auch besichtigt und dabei das E-bike ab und zu stehen gelassen; es werden Pausen gemacht, nette Restaurants und Lokale besucht – das alles auf geeigneten Radrouten, die keine besonderen Anforderungen an die Reisenden stellen. Die Reisen die aktuell angeboten werden führen zum einen in den Osten Deutschlands, einmal nach Dresden mit Elberadweg und einmal nach Görlitz mit dem versteckten Neisse-Radweg sowie in Italien an die Adria nach Caorle.

Wandern in Österreich, Italien & Kroatien

Für Wanderfreunde geht’s in die Kitzbüheler Alpen, wo eine der vier Wanderungen der legendären Abfahrt der Streif folgt. Auch in der Region Osttirol und Kärnten gibt es sowohl in den Lienzer Dolomiten, als auch im Osttiroler Gailtal und dem Kärtner Lesachtal besonders schöne Touren, die für den geübten Wanderer sehr gut geeignet sind. Spezielle Wanderreise-Zuckerl sind der Plitvice-Nationalpark in Kroatien mit den Wasserfällen von Slunj und den spektakulären Seen, die nicht zuletzt durch den berühmten Karl May-Film „Der Schatz am Silbersee“ bekannt wurden. Sehr gemütlich geht es auf einer weiteren Wanderreise zu, die entlang der venezianischen Proseccostraße zu längeren Spaziergängen und Besichtigungen sowie kulinarischen Schmankerln einlädt.

Mehr Informationen, Katalogbestellungen, Beratung und Buchungsmöglichkeit unter: sab-direkt@sabtours.at (Red)