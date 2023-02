Reminder: 50 Jahre Aldiana - Vertriebsevent am Hochkönig

Die TeilnehmerInnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Neben einem informativen Workshop mit den Partnern Ferien Touristik und Coral Travel, Star Clippers, Flughafen München, Europäische Reiseversicherung, Dertour, ITS, Sunny Cars, Region Hochkönig und den österreichischen Aldiana Clubs, die zahlreiche Neuigkeiten mit im Gepäck haben, warten jede Menge „Aldiana Moments“ wie ein Gala Dinner, Aprés Ski vor dem Club oder eine Fackelwanderung auf die Agents.

Skispaß oder Eigenrecherche

Außerdem geht es für Skifans auf die Piste, alternativ steht eine persönliche Recherche im Aldiana Club Hochkönig auf dem Programm, um das Resort zu genießen und besser kennenzulernen.

Die Anmeldung erfolgt nach dem Prinzip „first come, first serve“ und ist ab sofort per Email an vertrieb@aldiana.at möglich. Anmeldeschluss ist der 6. Februar 2023. Für die Veranstaltung wird ein Unkostenbeitrag von 99 EUR inklusive Skipass verrechnet. Die Unterbringung in einem Einzelzimmer kostet 139 EUR. Für das Wohlergehen der Teilnehmer ist natürlich bestens gesorgt, nur spezielle Clubleistungen wie Bargetränke oder Anwendungen im Wellnessbereich sind separat zu bezahlen. Eine Skiausrüstung kann mit 20% Ermäßigung auf den Listenpreis direkt im Club bei Sport Klaus ausgeborgt werden. (red)