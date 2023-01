Frühbucherrabatte bei Anek Lines

Der Frühbucherrabatt von Anek Lines für Fährreise nach Griechenland ist bis 28. Februar 2023 für Reisen bis Ende 2023 buchbar. Die Ermäßigung lässt sich zudem mit anderen Rabattangeboten für Familien, Kinder, Gruppen ab mehreren Personen und Senioren kombinieren. Weiterer Hinweis: Eine kostenfreie Buchungsänderung oder Stornierung ist bei dieser Buchung bis Ende Februar möglich.

Des Weiteren gibt es 25% Ermäßigung für Fahrzeuge verschiedener Automobil- und Campingclubs und -vereine. Diese Ermäßigung gilt nur für den Fahrzeugpreis und ist ebenfalls mit den Senioren-, Jugend- und Kinderermäßigungen, die den Passagieren gewährt werden, kombinierbar.

Griechenland mit dem eigenen Fahrzeug

Die Anreise von Venedig, Ancona oder Bari zu den verschiedenen griechischen Häfen Griechenlands wie Korfu, Igoumenitsa und Patras ist flexibel mit der Fähre möglich. So können auch 12 weitere Destinationen wie Kreta, Karpathos, Santorini, Kassos, Rhodos innerhalb Griechenlands mit Anek Lines erreicht werden.

Campen auf der Fähre

Von April bis Oktober bietet die Fährgesellschaft auch Camping on Bord an. Mit dem Wohnmobil können Griechenland-Fans an Bord von Olympic Champion und Hellenic Spirit campen. CamperInnen stehen dabei alle Annehmlichkeiten des Schiffes, wie Restaurants, Geschäfte, Bars usw. zur Verfügung.

Nähere Informationen unter: www.anek.gr (red)