Etihad Airways startet Global Sale

Die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate beginnt das Jahr mit ihrem jährlichen Global Sale, bei dem Reisende von attraktiven Angeboten profitieren können.

Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, sagt dazu: "Wir bei Etihad wissen, dass der Jahresbeginn für viele von uns eine Zeit ist, in der spannende Reisepläne für das Jahr gemacht werden. Gäste, die ihren Urlaub buchen möchten, können die Vorteile des diesjährigen Global Sale nutzen, um Abu Dhabi oder viele andere Ziele im Etihad-Netzwerk zu besuchen. Abu Dhabi ist ein blühender kultureller Hotspot mit einer großen Vielfalt an touristischen Attraktionen, die Urlauber mit dem Stopover-Programm von Etihad genießen können."

Angebote des Global Sales

Mit dem Global Sale können Gäste zu einigen der weltweit beliebtesten Ziele zum Sondertarif fliegen, darunter: Abu Dhabi, Dubai, Tokio, die Malediven, Sansibar und vielen weiteren Destinationen. So beginnen die Economy-Tarife auf die Malediven beispielsweise bei 549 EUR oder nach Sansibar bei 459 EUR.

Beispiele Economy Sale Tarife ab Wien:

Wien - Abu Dhabi: ab 519 EUR

Wien - Dubai: ab 519

Wien - Neu Delhi: ab 529 EUR

Wien - Malediven: ab 559 EUR

Wien - Manila: ab 649 EUR

Wien - Sansibar: ab 459 EUR

Wien - Seychellen: ab 519 EUR

Wien - Singapur: ab 599 EUR

Wien - Tokio: ab 599 EUR

Gäste, die Abu Dhabi besuchen möchten, können das Angebot in der Business Class ab 2.589 EUR oder in der Economy Class ab 519 EUR nutzen. Dabei können Reisende zudem vom Stopover-Programm von Etihad profitieren, das kostenlose Hotelaufenthalte in ausgewählten 3- und 4-Sterne Hotels oder Ermäßigungen von bis zu 40% auf zahlreiche 4- und 5-Sterne-Hotels in Abu Dhabi bietet.

Nähere Informationen dazu unter: etihad.com/stopover (red)