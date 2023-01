TUI Familienaktion für Selbstfahrer

In der Familienaktion sind zahlreiche beliebte TUI Familienhotels in Österreich und Deutschland sowie in Kroatien, Italien und Frankreich inkludiert. Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren, die im Zimmer von mindestens zwei Erwachsenen übernachten, erhalten so "eine Ermäßigung von 100% auf den Übernachtungspreis". Ob die Reise sieben, zehn oder vierzehn Tage dauert, ist dabei unerheblich. Das Angebot gilt bei Buchung bis 28. Februar 2023 für den Reisezeitraum 24. März bis 30. September 2023.

Preisbeispiele dazu:

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel TUI Suneo Krimml in Salzburg kosten im Doppelzimmer mit Frühstuck bei Eigenanreise z.B. am 10. Juli 2023 ab 499 EUR pro Person. Kinder übernachten kostenlos.

Sieben Nächte im familienfreundlichen Drei-Sterne Hotel TUI Suneo Villaggio Ai Pini in Caorle, Italien, kosten im Apartment ohne Verpflegung bei Eigenanreise z.B. am 20. Juli 2023 ab 529 EUR pro Person. Kinder übernachten kostenlos.

Sieben Nächte im TUI Kids Club Bluesun Holiday Village Bonaca auf der Insel Brac, Kroatien, kosten im Doppelzimmer mit Vollpension Plus bei Eigenanreise z.B. am 3. Juli 2023 ab 899 EUR pro Person. Kinder übernachten kostenlos.

