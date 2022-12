Weltweitwandern stellt neun Reiseziele für 2023 vor

Die neun Weltweitwandern-Trend-Reiseziele für das kommende Jahr sind: Albanien, Georgien, Jordanien, Kirgistan, Marokko, Nepal, Tansania / Sansibar aber auch Portugal und Griechenland. Denn in all diesen Ländern erwarten die Reisenden teils noch wenig bekannte Regionen, spektakuläre Naturlandschaften, interessante Kulturstätten und Begegnungen mit Einheimischen, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

„Das Bedürfnis der Reisenden, aktiv in der Natur unterwegs zu sein und Authentizität zu spüren, ist nach dem Ende der Corona-Beschränkungen besonders groß“, beurteilt Christian Hlade, Gründer des Erlebnis-Wanderreisen-Veranstalters Weltweitwandern das Reiseverhalten seiner Gäste. "Weniger stark besuchte Naturparadiese wie Albanien sind Reiseziele, die den Wunsch nach Freiheit, Einsamkeit und intensiver Auseinandersetzung mit der Natur erfüllen."

Gemeinsam aktiv Entdecken

Für das besondere „Erlebnis-Plus“ beim aktiven Entdecken dieser Länder sorgen bei Weltweitwandern ausgebildete Local Guides mit Insiderwissen, die der Veranstalter seinen Gästen auf all seinen Touren zur Seite stellt. Sie führen die Reisenden auf abwechslungsreichen Wanderungen abseits frequentierter Pfade, bescheren unerwartete Glücksmomente und eröffnen so neue Sichtweisen auf ihr jeweiliges Heimatland. Die nachhaltig konzipierten Reisen sind Ergebnis jahrelanger, persönlicher Beziehungen zu Partner in den jeweiligen Destinationen. Sie spiegeln lohnenswerte Erlebnisse und besondere Begegnungen wider – angefangen mit der Auswahl der Unterkünfte bis zur hin familiären Atmosphäre innerhalb der Kleingruppe.

Die vorgestellten Reisen von Weltweitwandern basieren dabei alle auf den folgenden fünf Säulen:

Natur und Weite

Aktives Erleben

Achtsamkeit, Slow Travel und Digital Detox

Nachhaltig und verantwortungsvoll reisen

Gemeinsames Reisen, Teilen von Erfahrungen

Reisebeispiele zu den Trend-Zielen:

(red)