Emirates bietet kostenloses Sightseeing in Dubai

Die Sightseeing-Tour, die sowohl tagsüber als auch nachts verfügbar ist, führt Reisende zu den beliebtesten Attraktionen der Stadt: vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, bis hin zum Dubai Miracle Garden, dem weltgrößten natürlichen Blumengarten.

Das Angebot gilt bei Buchung bis 29. Dezember 20222 für alle Reisen vom 12. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023. Teilnehmende Reisebüros können sich nach Ticketausstellung direkt per Mail an das Emirates Team via vienna.sales@emirates.com wenden.

Weitere Vorteile für Emirates-Kunden

Reisende, die Dubai während der Wintersaison besuchen, können mit Emirates von sonnenverwöhnten Stränden bis hin zu spannenden Freizeiteinrichtungen eine Vielzahl von Aktivitäten erleben.

My Emirates Winter Pass: Reisende, die nach oder über Dubai fliegen, können einfach ihre Bordkarte und einen gültigen Ausweis bei Hunderten von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben, sowie bei bekannten Attraktionen vorzeigen, um von Rabatten in ganz Dubai und den VAE zu profitieren.

Alle My Emirates Pass-Angebote gibt es unter: emirates.com/myemiratespass

Skywards-Partner: Mitglieder des Emirates-Treueprogramms Skywards können bei alltäglichen Einkäufen in Einzelhandelsgeschäften in den VAE Meilen sammeln, und diese für Prämientickets, Upgrades sowie Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen.

Weitere Informationen zu Emirates Skywards sind hier zu finden: emirates.com/emirates-skywards (red)