Interhome geht mit zwei Katalogen in den Sommer

Für die Sommersaison 2023 hat der Schweizer Ferienwohnungsvermittler Interhome zwei neue Sommerkataloge veröffentlicht und präsentiert darin über 1.300 Ferienwohnungen und -häuser in insgesamt 14 Ländern. Die Präsentation der Unterkünfte in den Katalogen erfolgt länderspezifisch. Während der Fokus bei einem Katalog auf den Badeurlaubsdestinationen Frankreich, Italien, Kroatien, Spanien und Portugal liegt, werden im anderen Katalog Ferienunterkünfte in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Ungarn, Norwegen und Schweden vorgestellt. Auf insgesamt 408 Seiten ist in den neuen Sommerkatalogen eine Auswahl von beliebten Villen, Landhäusern und Ferienwohnungen zu finden, welche schon jetzt für den nächsten Sommerurlaub inspirieren. Wie bereits im Winterkatalog 2022/23 wird das Layout durch große Bilder, übersichtlichen Beschreibungen und vereinfachten Preisübersichten bestimmt.

Partner werden beliefert

Die beiden Sommerkataloge 2023 werden an alle Reisebüros versendet, die in den vergangenen drei Jahren bei Interhome gebucht hatten. Allen anderen Reisebüros ist es möglich, Exemplare der neuen Sommerkataloge auf www.schoengrundner.at zu bestellen. Die Kataloge können zudem unter www.interhome.at/kataloge online durchgeblättert werden.

Alle im Katalog sowie im Internet aufgeführten Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind für Reisebüros auf www.interhome.group/partner, via Buchungssysteme CETS/Travelport, TOMA/Amadeus, (Bistro Portal 1); Merlin; JackPlus, Sabre, Schmetterling, Profewo. Veranstalterkürzel: IHOM sowie telefonisch unter der Nummer +43 512 34 40 90 buchbar. Reisebüros erhalten die üblichen Kommissionen. (red)