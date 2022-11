Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 45/46

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Parlamentswahlen in Bahrain:

Am morgigen Samstag, 12. November 2022, sowie genau eine Woche später finden in Bahrain Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Stichwahl in Slowenien:

Am Sonntag, 13. November 2022, ist in Slowenien die Stichwahl für die Präsidentschaftswahlen angesetzt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Klimakonferenz in Ägypten:

Reisende in und auf dem Weg nach Ägypten sollten weiterhin beachten, dass noch bis zum 18. November 2022 in Scharm El-Scheich die 27. UN-Klimakonferenz stattfindet. Deutsche Behörden warnen, dass anlässlich der Veranstaltung mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen ist.

G20-Gipel auf Bali:

Am 15. und 16. November 2022 ist der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Nusa Dua auf der Insel Bali in Indonesien anberaumt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen und die Anweisungen der Behörden befolgen.

Jahrestag der palästinensischen Unabhängigkeitserklärung:

Außerdem wird am 15. November 2022 in den Palästinensischen Autonomiegebieten des Jahrestags der palästinensischen Unabhängigkeitserklärung gedacht. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Demonstrationen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße und Angriffe gegen Sicherheitskräfte sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

