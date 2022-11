DER Talk & Brunch - Tafelberg meets Nordkette

Begleitet von Christian Harrer (Key Account, Dertour Austria & Rewe Austria Touristik) und Stephan Gotta (Trade Training Specialist, South African Tourism) fuhr die Gruppe am 24. Oktober 2022 mit der Nordkettenbahn auf knapp 2.000m Höhe. Bei einer sagenhaften Aussicht genossen die Agents dann ein gemütliches, gemeinsames Frühstück und erfreuten sich an interessanten Updates und Informationen zur DER Touristik. Stephan Gotta führte unterhaltsam in die vielfältige Welt von Südafrika und präsentierte die neue Kampagne “Südafrika LIVE again!“.

„Die Veranstaltung war sehr informativ und mal wieder eine ganz andere Art von Schulung. Da bekommt man gleich Lust, selbst los zu reisen und Südafrika zu erkunden und diese Emotionen kann man dann natürlich auch an den Kunden weitergeben“, so die Teilnehmerin Martina Hirschhuber, Inhaberin von MyHoliday in Schitters. (red)