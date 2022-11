Emirates erhält ULTRA und APEX Awards

Bei den ULTRAs 2022 Awards wurde Emirates als „Beste Airline der Welt" und „Beste Airline im Nahen Osten" ausgezeichnet. Bei den APEX 2023 Awards erhielt die Fluggesellschaft einen weiteren „World Class Award", ein „5 Star Global Official Airline Rating" und einen „Passenger Choice Award for Best Global Entertainment" für das In-Flight-Entertainment-System ice.

Ausgezeichnetes Flugerlebnis

Den „World Class Award“ für die Kategorien "Sicherheit, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit, Service und Inklusion" erhielt Emirates am 26. Oktober auf der APEX/IFSA-Messe in Kalifornien. Diese Auszeichnung basiert auf einer Kombination aus zertifiziertem Passagier-Feedback und professionellen Audits. APEX ist einer der größten internationalen Airline-Verbände der Welt und vergibt seit 2018 jährliche Branchenpreise.

Einige Tage später wurde Emirates bei der ULTRAs 2022 Preisverleihung im Pan Pacific London mit zwei weiteren Top-Auszeichnungen geehrt - „Best Airline in the World" und „Best Airline in the Middle East". Die "branchenführenden Dienstleistungen", das "globale Netzwerk" und die "erstklassigen Reiseerlebnisse" waren ausschlaggebend für die Prämierung von Emirates. Die ULTRA Awards werden unter anderem durch die Stimmen von zwei Millionen Reisenden entschieden.

„Die Anerkennungen bei den ULTRAs 2022 und APEX 2023 sind eine große Freude. Diese Auszeichnungen spiegeln die harte Arbeit und das Engagement unserer Teams wider, um unser Markenversprechen - 'fly better' - für unsere Kund:innen weltweit Wirklichkeit werden zu lassen", freut sich Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, über die Auszeichnungen.

Außerdem wurde Emirates in diesem Jahr bei den Skytrax World Airline Awards 2022 bereits mit drei weiteren Preisen ausgezeichnet, darunter der „World's Best Economy Class", „World's Best Economy Class Catering" und zum 17. Mal in Folge „World's Best In-Flight Entertainment". (red)