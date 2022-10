TUI Das Reisebüro: Führungskräftemeeting in Kärnten

Das Führungskräftemeeting startete am mit einem Willkommensgruß in der Lobby. Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, TUI Verkaufsdirektorin Ines Wasner und TUI Finanzdirektor Markus Ebner eröffneten mit einem Plenum das Führungskräftemeeting, bevor David Szabo, Head of Operations bei TUI Österreich, den Sommerflugplan präsentierte. Abends ging es für die TUI-Führungskräfte per Schiff in die Stiftsschmiede, ein modernes Fischlokal am Wasser, mit Blick auf den Ossiacher See. Begrüßt wurden die TUI BüroleiterInnen direkt am Lagerfeuer und konnten im Anschluss ein grandioses Abendessen in der Stiftsschmiede genießen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Am Freitag warteten insgesamt Seminar-Runden auf die Führungskräfte. Die interaktiven Workshops behandelten aktuell relevante Themen. Im Allgemeinen wurde das Thema Nachhaltigkeit - als aktueller Schwerpunkt der TUI - an diesem Wochenende in vielen Bereichen mitgetragen und war somit ein wichtiger Bestandteil dieses Führungskräftemeetings. Auch der Clubdirektor des Robinson Landskron, Andreas Wittmann, berichtete über die Nachhaltigkeitsstrategie im eigenen Hotel. Neben den Workshops und intensiven Diskussionsrunden zu aktuellen Themen, kam beim Meeting aber auch der Spaß nicht zu kurz. (red)