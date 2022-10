Airtours Private Travel: Hochwertige Privatrundreisen

Die individuellen privaten Rundreisen dauern im Schnitt vier bis fünf Tage und kosten ab 5.000 EUR. Im Preis inbegriffen sind qualifizierte Guides, tägliches Besichtigungs- bzw. Safariprogramm, wobei auch Ruhetage möglich sind. Übernachtet wird an den exklusivsten Adressen – in Hotels oder Lodges, die Beförderung erfolgt in komfortablen Fahrzeugen oder Kleinflugzeugen. Selbstfahrerreisen sind nicht vorgesehen.

Vorteile für Reisebüros

Airtours listet zahlreiche Vorteile für Reisebüro-Partner auf:

Langfristig buchbar (Umsatzchance heute schon für Folgejahre)

Intensive Kundenbindung - Reisebüro statt Internet, die ExpedientInnen sind ExpertInnen auch für die außergewöhnlichsten Reisewünsche

Vergütung gem. TUI-Staffelprovision

Die Airtours-Ansprechpartner beraten ReisebüromitarbeiterInnen vor der Kundenberatung auf Wunsch umfassend

Reisen trotz Reisewarnung (Covid: Airtours sagt nicht automatisch gebuchte Reisen ab, wenn die Reisebüro-KundInnen reisen möchten und die Situation es zulässt, werden die Reisen durchgeführt)

Die Ansprechpartner

Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Tel. +49 511-5672995

privatetravel@airtours.de

Jörg Kästner und Maurizio Caporrimo freuen sich auf die Anfragen.(red)