DER Touristik: Campus Academy 2023 in Dubai

Damit wird die Metropole Dubai - nach 1997, 2006 und 2012 - zum bereits vierten Mal Austragungsort der Campus Academy sein. Und das auch aus gutem Grund: „Dubai hat sich als absolute Trenddestination etabliert und entwickelt sich bei den Veranstaltern der DER Touristik extrem erfolgreich. Hier gibt es für Expedienten und unsere Kunden ständig neue Attraktionen und neue Hotels zu entdecken. Es lohnt sich also, mehrfach nach Dubai zu kommen“, so Jörg Fermüller, Leitung Vertrieb Dertour Austria & Rewe Austria Touristik.

Campus Academy 2023:

Mainevent & Vortouren

Das Mainevent wird vom 22. - 25. Mai 2023 in den Hotels Atlantis the Palm und im Atlantis the Royal stattfinden, das im Herbst 2022 in direkter Nachbarschaft des Schwesterhotels Atlantis The Palm eröffnet. „Die Expedienten haben damit die Chance, dieses neue und architektonisch spektakuläre Hotel kennenzulernen“, freut sich Jörg Fermüller.

Neben dem Mainevent werden außerdem Vortouren in verschiedene Emirate, wie Abu Dhabi, auf die Malediven, die Seychellen sowie nach Mauritius, Sri Lanka, Saudi Arabien und in den Oman angeboten. „Die Metropole Dubai ist für diese Ziele ein attraktiver und wichtiger Stopover und bietet sich als Urlaubskombination perfekt an“, so Fermüller weiter.

Partner & Programm

Hauptpartner der Campus Academy sind Atlantis Dubai, das Touristboard Dubai Economy & Tourism sowie die Airline Emirates. Rund 300 Expedienten werden an der Campus Academy in Dubai teilnehmen. „Es werden wieder viele interessante touristische Partner in Dubai dabei sein, mit denen unsere Reisebüropartner in spannenden Workshops und Roundtable-Talks unsere Produkte kennenlernen werden. Die Campus Academy ist der Höhepunkt unserer jährlichen Vertriebsaktivitäten, an dem wir weiterhin festhalten. Wir freuen uns jetzt schon, Dubai gemeinsam mit so vielen Reisebüropartnern erleben zu können“, so der Vertriebsleiter abschließend.

Weitere Infos folgen:

Ein Save the Date für die Campus Academy wird im November an die Agenturen verschickt, die Einladung erfolgt im Jänner 2023. (red)