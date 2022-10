Eröffnung: Neue Kunsthalle in San Francisco

In dem neueröffneten Kunsthaus "Institute of Contemporary Art San Francisco (ICA SF)" werden ab sofort sowohl Künstler aus der Bay Area als auch internationale Künstler ihre Werke präsentieren.

Den Anfang macht dabei der US-amerikanische Maler, Bildhauer und Multimedia-Artist Jeffrey Gibson, der von den Indianerstämmen der Choctaw und der Cherokee abstammt. Seine große Ausstellung „This Burning World“ zeigt bis zum 26. März 2023 imposante Installationen, Projektionen und Videos. Es ist ein „ortsspezifisches Projekt über unsere zerbrochene Beziehung zur Erde“, erklärt das ICA SF. Der Eintritt in die Kunsthalle ist frei.

Zwei weitere Ausstellungen ab Jänner

Die nächste Ausstellung im ICA SF, die am 21. Jänner 2023 offiziell eröffnet und bis zum 14. Mai laufen wird, heißt „A Weed by Any Other Name“. Sie zeigt mehrere Gemälde und ein Wandbild der in Oakland lebenden Künstler Elizabeth Hernández und Ryan Whelan.

Im gleichen Zeitraum ist auch die Ausstellung „Resting Our Eyes“ zu sehen. Die Gast-Kuratoren und Aktivisten Tahirah Rasheed und Autumn Breon stellen in ihrer Ausstellung Werke von 20 schwarzen Künstlerinnen aus mehreren Generationen vor. Besucher können dabei Skulpturen, Fotografien, Gemälde und Textilien bestaunen.

Im kontinuierlichen Wandel

Als neue Institution für zeitgenössische Kunst zielt das ICA SF darauf ab, mit wichtigen Werten in der Kunstwelt voranzugehen: Einzelpersonen über Institutionen zu stellen. Das ICA SF soll somit ein Ort sein, der kontinuierlich „im Bau“ ist. In wechselnden Ausstellungen, Programmen und Aufführungen haben Künstler die Möglichkeit, immer wieder „Grenzen zu überschreiten und mit neuen Ideen zu experimentieren“, heißt es in einer Mitteilung der gemeinnützigen Organisation.

Details zum ICA SF:

Das ICA SF befindet sich in 901 Minnesota Street im aufstrebenden Stadtviertel Dogpatch und ist in einem über 1.000 Quadratmeter großen Backsteingebäude aus den 1940er Jahren untergebracht. Das ICA SF hat jeden Mittwoch von 12 bis 17 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Freitag sogar von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr Details zur neuen Kunsthalle unter: www.icasf.org

Weitere Reiseideen für San Francisco unter: www.sftravel.com

(red)