MSC: Schiff statt Hotel zur Weltmeisterschaft

MSC Cruises gab heute bekannt, dass die MSC Opera in Zusammenarbeit mit dem Supreme Committee for Delivery & Legacy von Katar als Hotelschiff in Doha eingesetzt wird. Das Kreuzfahrtschiff wird vom 19. November bis zum 19. Dezember im Hafen liegen – damit schließt es sich in dieser Zeit der MSC World Europa und der MSC Poesia an. Das Schiff bietet eleganten Komfort für max. 2.150 Passagiere und eine Vielzahl von Lounges und Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter die glamouröse „La Cabala“ Piano-Lounge. Das Theater „Teatro dell'Opera“ sorgt abends für stimmungsvolles Entertainment, verschiedene Restaurants, Spa, Fitnessstudio, Swimmingpools und Whirlpools bringen Entspannung für den Tag. (red)