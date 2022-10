Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 40/41

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Unabhängigkeitstag in Kroatien:

Die Menschen in Kroatien feiern am morgigen Samstag, den 08.10., den Unabhängigkeitstag ihres Landes. Die Behörden erhöhen im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen, dennoch sind Proteste und gewaltsame Zwischenfälle nicht kategorisch auszuschließen. Dazu sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Ryanair-Streik in Spanien:

Außerdem streiken ab morgen aller Voraussicht nach große Teile des Bodenpersonals von Ryanair in Spanien. Betroffen sind die Flughäfen Madrid-Barajas, Barcelona, Malaga, Alicante, Girona, Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Palma de Mallorca und Ibiza. Sollte der Streik wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Unannehmlichkeiten kommen.

Proteste der Europäischen Kurdischen Frauenbewegung in mehreren Ländern:

Nicht zuletzt hat die Europäische Kurdische Frauenbewegung für morgen zu Protesten in zahlreichen Ländern in Europa aufgerufen. So kommt es voraussichtlich in verschiedenen Städten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Dänemark, Schweden, in den Niederlanden und in der Schweiz zu Demonstrationen. Hintergrund der Proteste ist der Jahrestag der Vertreibung Abdullah Öcalans, des wichtigsten politischen Repräsentanten der Kurden, aus dem Mittleren Osten am 09. Oktober 1998. Aufgrund erhöhter Sicherheitspräsenz sind in den betroffenen Städten örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Unabhängigkeitstag in Uganda:

Am Sonntag, den 09.10., wird auch in Uganda der Unabhängigkeitstag begangen. Aufgrund möglicher Demonstrationen ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Österreich:

Ebenfalls am Sonntag finden in Österreich Präsidentschaftswahlen statt. Insbesondere nach Verkündigung der offiziellen Wahlergebnisse sind Proteste nicht auszuschließen. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen können unter Umständen zu örtlichen Verkehrsbehinderungen führen.

