Rekordsommer bei Interhome in Österreich

„Die Reiselust der Österreicher ist wieder ungebrochen und die ursprünglichen Lieblingsdestinationen wieder zurück“, erklärt Erich Mayregger, Country Manager Interhome Österreich. Auch der Blick auf die Herbstsaison (1. September bis 31. Oktober 2022) setzt diese erfreuliche Entwicklung fort.

Rückblick Österreich – Sommer 2022

In dem Ferienhausreport werden die Zahlen von 2019 mit den Zahlen von 2022 verglichen, da der letzte Ferienhausreport vor der Corona-Pandemie verschickt wurde. Österreichische SommerurlauberInnen zog es aufgrund der Reisefreiheit wieder vermehrt ins nahe Ausland. Istrien (17,2%), die Kvarner Bucht (12,3%), Dalmatien (9,5%) und die Obere Adria (9,2%) waren die bestgebuchten Destinationen. Aber auch Finnland, Griechenland und Frankreich waren beliebt. In Österreich hatte das Zillertal den höchsten Zuwachs an Buchungen.

Europäische Gäste kehren zurück

Den Rekordsommer in Österreich verdankt Interhome dem starken Zuwachs von Gästen aus Deutschland (58,4%), den Niederlanden (12,5%) und Tschechien (4,3%). Aber auch britische, dänische und französische Gäste kehren zurück. Spitzenreiter der besuchten Regionen bleibt Tirol, aber auch der Pinzgau und das Gasteinertal konnten überdurchschnittlich zulegen. Auch Wien wird wieder gerne besucht.

53% der österreichischen Gäste (2019: 55%) haben ihre Ferienunterkunft während des Sommers für einen Aufenthalt zwischen fünf und sieben Tagen gemietet. 27% – etwas mehr ÖsterreicherInnen als vor Corona (2019: 24%) sind für ein bis vier Tage in ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung gezogen. Die Beliebtheit von Kurztrips ist damit auch im Sommer leicht gestiegen. Eingebüßt (-3%) haben die längeren Aufenthalte von acht bis 14 Tage.

Die ÖsterreicherInnen reisten in der Sommersaison etwas preisbewusster. So haben im Sommer weit mehr als die Hälfte aller Gäste eine 3-Sterne-Unterkunft gebucht (60,6%, 2019: 57,1%). Der Anteil der gebuchten 4-Sterne-Unterkünfte blieb hoch (21,6%), verlor aber an Beliebtheit gegenüber 2019 (27%).

Ausblick Österreich – Herbst 2022

Ein Drittel der österreichischen Gäste (33,1%) wird auch ihren Herbsturlaub in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus in Kroatien verbringen. Wie im Sommer sind die Regionen Istrien (14,7%) und Kvarner Bucht (11,4%) die beliebtesten. Unser Nachbarland Italien liegt an zweiter Stelle (27%), hier am liebsten in die Toskana (9,3%). Österreich folgt auf dem dritten Platz (23,4%).

Ein ähnliches Bild wie im Sommer, zeigt sich auch bezüglich der Aufenthaltsdauer im Herbst. Fast die Hälfte der österreichischen Gäste (48,2%) von Interhome Group verbringen fünf bis sieben Nächte in ihrer gewählten Unterkunft. Rund ein Drittel bevorzugen einen Kurztrip von ein bis vier Nächten (30,2%), gefolgt von 19,6% für eine Aufenthaltsdauer von acht bis 14 Tagen.

Im Herbst setzen die ÖsterreicherInnen noch mehr auf Qualität als im Sommer: 24,5% buchten eine 4-Sterne Unterkunft. Weiterhin sind aber die 3-Sterne-Ferienhäuser am beliebtesten (59,2%).

Deutsche Gäste dominieren

Im Herbst erwarten österreichische Ferienhäuser und Ferienwohnungen vorwiegend Gäste aus Deutschland (67,4%), gefolgt von holländischen (9,5%) KundInnen sowie Gästen aus dem eigenen Heimatland (6,5%). Im Herbst kommen auch gerne Schweizer Gäste (2,4%) und verdrängen die tschechischen Gäste auf Platz fünf (2,2%), deren Anzahl im Sommer beinahe doppelt so hoch ist (4,3%). (red)