MSC: Unterhaltung von Tag bis Nacht

Das neue Schiff verfügt über das beliebte „Dueling Pianos“-Konzept der MSC Seashore, die bereits 2021 vom Stapel lief, sowie über ein völlig neues Theaterangebot, das es so nur auf der MSC Seascape geben soll. Darunter auch sechs neue Produktionen im Chora-Theater:

IMAGINOCEAN – Diese Produktion mit dem Thema ‚Meer‘ beinhaltet Luft- und Flugnummern, Wassertier-Puppenspielen sowie Sänger und Tänzer in wunderschönen, vom Meer inspirierten Couture-Kostümen.

DREAMSCAPE – Die Show entführt die Gäste aus dem realen Leben in eine Fantasiewelt mit Zirkusartisten, Tänzern und Sängern sowie interaktiven Videos, die es dem Publikum ermöglichen, in eine Fantasiewelt einzutauchen.

IN CONCERT – Ein Ensemble aus herausragenden Sängern und Tänzern wird bekannte und beliebte Rockklassiker mit toller Light-Show und in einer konzertähnlichen Kulisse darbieten.

PREMIERE – Sänger und Tänzer nehmen die Gäste mit auf eine Reise durch die Filmgeschichte und präsentieren Songs aus unvergesslichen Filmen in passenden Kostümen und Kulisse.

SHALL WE DANCE – Diese mitreißende Tanz-Show zeigt eine Vielzahl von Tanzstilen: von Latin über Contemporary bis zum klassischen Gesellschaftstanz, mit einer technischen Kunstfertigkeit, die die Gäste begeistern und sie motivieren wird, sich für einen Tanzkurs an Bord anzumelden.

LOVE BLOOMS – Mit überlebensgroßen Kostümen und einem blühenden Garten, der zum Leben erwacht, erschafft diese Show mit Sängern, Tänzern und Zirkusartisten eine Naturkulisse an Bord.

Neues Konzept im Le Cabaret Rouge

Inspiriert von den französischen Cabaret-Lounges der 1920er Jahre bietet die Hecklounge „Le Cabaret Rouge“ eine gehobene Atmosphäre, in der die Gäste unvergessliche Abende erleben können. Mit Live-Auftritten, einer Band, Sängern, Tänzern, Luftakrobaten, Schlangenmenschen und vielen weiteren Highlights erweckt „Le Cabaret Rouge“ die Goldenen 20er Jahre wieder zum Leben.

Lebendige Unterhaltung überall

Zusätzlich zu den neuen Shows soll die MSC Seascape eine Vielzahl von interaktiven Unterhaltungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen bieten. So wird es 21 Mottopartys an Bord geben, die mit eigenen Kostümen und Dekorationen aufwarten, darunter die „Country Night“, die Party „Star for a Night“ und die „Hollywood Night“. Darüber hinaus wird es während der gesamten Kreuzfahrt nicht an aufregenden Hightech-Erlebnissen mangeln, vom ersten "Robotron"-Fahrgeschäft über einen Rafting-Simulator bis hin zu einem interaktiven XD-Kino und einem virtuellen Formula-Racer-Simulator. Abgerundet wird das Kreuzfahrterlebnis durch die klassischen Partys, auf die sich die Gäste an Bord freuen, darunter die „Sunshine Party“, die „White Party“ und die legendäre Galanacht. (red)