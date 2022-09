Wizz Air: Weitere Expansion in Italien

Wizz Air wird drei ihrer Airbus A321neo-Flugzeuge den Basen in Rom Fiumicino und Mailand Malpensa zuweisen: zwei in Rom und eines in Mailand. Die Stationierung dieser Flugzeuge ermöglicht die Aufnahme von 12 neuen Strecken sowie die Erhöhung der Frequenz auf fünf Strecken ab Rom Fiumicino und drei Strecken ab Mailand Malpensa. Die neuen Strecken werden ab Oktober 2022 bedient, ihre Basis am Flughafen Palermo wird dann gestrichen.

65 Flüge ab Rom, 43 Ziele ab Mailand

Mit der Stationierung von zwei weiteren Flugzeugen auf der Wizz Air-Basis Rom Fiumicino wächst die Zahl der Flugzeuge auf sieben. Damit erhöht sich die Anzahl der Routen ab der Basis auf 65, einschließlich der Einführung von sieben neuen Routen ab Italiens Hauptstadt. Die Passagiere können nun nach Barcelona, Göteborg, Malaga, Paris Orly, Porto, Sevilla und Valencia fliegen. Darüber hinaus ermöglicht die zusätzliche Kapazität Wizz Air, die Frequenz ihrer Flüge von der Basis nach Eindhoven, Hurghada, Paris Orly, Tel Aviv und Eriwan zu erhöhen. Mailand Malpensa erhält ein zusätzliches Flugzeug und wird damit zu einer Basis mit sechs Flugzeugen. Dadurch wird Wizz Air ab Oktober 2022 fünf neue Routen nach Cardiff, Jeddah, Marsa Alam, Riad und Eriwan einführen. Mit dieser zusätzlichen Kapazität wird Wizz Air zudem die Frequenzen auf den Strecken nach Tel Aviv, Catania und Athen erhöhen. Mit dieser Erweiterung wird die Fluggesellschaft 43 Ziele ab Mailand Malpensa anfliegen. (red)