nicko cruises: Schulungen zu Fluss- & Hochsee-Reisen 2023/24

nicko cruises stellt zwischen dem 26. September und dem 10. November 2022 in insgesamt 33 Städten seine Neuheiten aus der Saison 2023/24 vor. Im Oktober macht der Kreuzfahrtexperte dann auch in Wien und Graz Station. Außerdem finden parallel zu den Roadshow-Abenden an sechs Terminen Webinare mit den wichtigsten Highlights der neuen Saison statt.

nicko cruises Roadshow

Welche Neuheiten bieten die Flusskreuzfahrten in der Saison 2023/24? Zu welchen Sehnsuchtszielen bringt das Expeditionsschiff WORLD VOYAGER seine Gäste? Und in welchen Gewässern ist das klassische Hochseeschiff VASCO DA GAMA 2023/24 unterwegs? Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen erhalten die Reisebüro-Partner von nicko cruises bei der diesjährigen Roadshow.

Österreich-Termine der Roadshow

Wien: 18. Oktober 2022 - LE'O

18. Oktober 2022 - Graz: 19. Oktober 2022 - Gösser Bräu Graz

Ablauf:

18:30 Uhr Get together mit Willkommensgetränk und Vorspeisen

19:00 Uhr Präsentation rund um unsere nicko cruises Seereisen 2023/24 & Flussreisen 2023

20:30 Uhr Abendessen und Gelegenheit zum persönlichen Austausch

22:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Anmeldeschluss: 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin

Webinare zur Roadshow

Agents die nicht an der Roadshow teilnehmen können, haben die Möglichkeit, an einem Webinar teilzunehmen. Hierfür werden insgesamt sechs Termine angeboten, an denen die wichtigsten Highlights rund um die Expeditions-, Hochsee- und Fluss-Programme für 2023/24 in circa 60 Minuten zusammengefasst werden. Die Online-Schulungen finden zwischen dem 28. September und 19. Oktober statt.

Weitere Informationen und Anmeldung für die Roadshow und die Webinare HIER (red)