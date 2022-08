Celebrity Cruises feiert Baubeginn der Ascent

Mit der traditionellen Münzzeremonie während der Kiellegung hat Celebrity Cruises in der Werft Chantiers de l’Atlantique im französischen St. Nazaire den Baubeginn der Celebrity Ascent gefeiert. Als Glücksbringer legten Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group - der Muttergesellschaft von Celebrity Cruises -, und Laurent Castaing, General Manager der Werft, eine Münze unter den Kiel des Neubaus.

„Heute feiern wir die unglaubliche Celebrity Ascent, ein Schiffsname, der den Aufstieg und den Aufwärtstrend sowohl von Celebrity Cruises als auch der Royal Caribbean Group angemessen repräsentiert“, so Liberty, und fügt hinzu: „Es ist aufregend, unsere gesamte Flotte wieder im Wasser zu haben, und Momente wie diese bestärken uns im Hinblick auf unsere Zukunftspläne.“

Details zur Celebrity Ascent

Mehr Platz & Komfort:

Die Celebrity Ascent, das vierte Schiff der innovativen Edge-Klasse von Celebrity Cruises, wird über insgesamt 17 Decks verfügen und außerdem 20m länger als die ursprüngliche Celebrity Edge sein sodass an Bord noch mehr Platz für Gäste sein wird.

Jungfernfahrt:

Die Celebrity Ascent wird am 3. Dezember 2023 in Fort Lauderdale zu ihrer Jungfernfahrt aufbrechen. Auf ihrer ersten Kreuzfahrt geht es acht Tage lang durch die östliche Karibik. Angelaufen werden mit Philipsburg (Sint Maarten) und Charlotte Amalie (Saint Thomas) zunächst zwei Häfen in den Kleinen Antillen. Ein weiterer Stopp erfolgt in Puerto Plata in der Dominikanischen Republik.

Debüt-Saison in der Karibik:

Der Heimathafen der Celebrity Ascent wird in ihrer Debüt-Saison Fort Lauderdale sein. Bis Anfang April 2024 bietet sie vom modernen Celebrity-Terminal 25 (Port Everglades) aus immer sonntags achttägige Karibik-Kreuzfahrten an. Auf dem Programm stehen dabei Nassau auf den Bahamas, Cozumel in Mexiko und George Town, die Hauptstadt der Cayman Islands. Eine andere Route führt nach San Juan (Puerto Rico), Tortola (British Virgin Islands) und Basseterre (St. Kitts & Nevis).

Weitere Informationen zur Ascent unter: www.celebritycruises.de/ascent.php (red)