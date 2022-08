Linz Tourismus: Neue Kampagne "Planet Linz"

„Planet Linz“, die neue Kampagne des Linz Tourismus, knüpft an die viel diskutierte Arbeit „Linz ist Linz“ an: Wieder wagen die Verantwortlichen ein einzigartiges, für die Tourismuskommunikation außergewöhnliches Konzept. Das Herzstück der Kampagne ist ein zehnminütiger Kurzfilm mit Trailer, Filmplakat und allem, was dazugehört. Damit geht der österreichische Tourismusverband einen neuen Weg des Storytellings und gibt dabei dem Thema Zeit eine entsprechende Bedeutung - Zeit, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und auch Zeit den Planeten Linz zu entdecken.

„Auch in diesem Jahr gehen wir einen ungewöhnlichen Weg in der Kommunikation. Schon für den Kampagnenfilm sollten die Menschen etwas Zeit mitbringen, schließlich erzählen wir eine Geschichte. Und auch bei einem Linz-Aufenthalt freuen wir uns, wenn sich die Gäste Zeit nehmen und die Stadt oder besser den Planeten Linz erkunden", erklärt Georg Steiner, Tourismusdirektor von Linz.

"Der Film ist mit einer Portion Humor zu sehen und gleichzeitig sind sehr viele Botschaften enthalten: angefangen von unserem Jahresschwerpunkt Frauen, der Zerstörung unserer Umwelt, der Tendenz vieler Menschen, gegen alles zu sein oder der Kritik am Weltraumtourismus. Wir haben im Vorjahr viel Lob dafür bekommen, eben keine klassische Werbung veröffentlicht zu haben. Mir war es schon immer besonders wichtig, unseren Gästen Linz über Geschichten und verständliche Formate näher zu bringen. Diese Strategie verfolgen wir beim Linz Tourismus bereits seit Jahren“, so Steiner weiter.

Trailer zu "Planet Linz - Der Film"

2021: Linz ist Linz - 2022: Planet Linz

Die mittlerweile vielfach ausgezeichnete Kampagne „Linz ist Linz“ aus 2021 hat mit Ehrlichkeit provoziert und auf den Humor der Zuschauenden gesetzt. Auch in diesem Jahr darf der Witz nicht zu kurz kommen: Und so wird in dem neuen Kampagnenvideo die fiktive, skurrile Geschichte der Astronautin Lucy May und ihres Kollegen Scott Bell erzählt, die auf dem Weg zum Mars mit ihrer Rakete umdrehen. Die Nachricht macht schnell die Runde, dass die beiden direkt auf Linz zusteuern und hier landen werden. Und während die einen hellauf begeistert sind, gehen die anderen auf die Straße, und die Proteste werden immer mehr. Die Frage, warum ausgerechnet Linz ausgewählt wurde, beschäftigt alle. Die Geschichte begleitet vier Hauptdarsteller, bis zum großen Tag der Landung spitzt sich die Lage immer mehr zu. Dabei sind auch wieder bekannte Gesichter aus dem Video „Linz ist Linz“ zu sehen.

Entstehung von #PlanetLinz

Bei der Umsetzung der Kampagne setzte Georg Steiner auf das bewährte Team aus dem Vorjahr. Während für die Idee zur Kampagne sowie für die Produktion des Films Sinisa Vidovic (FORAFILM) und Dinko Draganovic verantwortlich waren, wurden die Detailplanung und Weiterentwicklung der Kampagne seitens Marketing des Linz Tourismus übernommen. Was den beiden Regisseure Sinisa Vidovic und Dinko Draganovic dabei schnell klar war: Es wird kein Teil 2 von ,Linz ist Linz‘. So entschied sich das Duo für das wegen der Aktionen von Elon Musk aktuell brisante Thema "Weltraumtourismus". Und das auch aus - im wahrsten Sinne des Wortes - naheliegenden Gründen: „Wieder möchten wir die Neugierigen ansprechen. Es geht nicht darum, immer weit weg zu fliegen, vielleicht sogar ins Weltall. Die besonderen Erlebnisse liegen oft so nahe, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Diese Geschichte erzählen wir in der Kampagne“, erklärt es Elisabeth Stephan, Marketingleiterin beim Linz Tourismus.

Die wahren Wunder liegen in der Nähe verborgen

Während das Herzstück der Online-Kampagne #planetlinz der zehnminütige Film ist, gibt es auch den Trailer und verschiedenen Kurzclips für die Bewerbung und um die Menschen neugierig auf den Planeten Linz zu machen. Während der Film die „Entstehung“ des Planeten Linz erzählt, erfährt man auf der Website www.planetlinz.com, was diesen so besonders macht. Denn es kann und muss nicht immer alles größer, besser, schneller und weiter werden. Vielmehr geht es um den Blick auf das Wesentliche. "Die Welt lässt sich letzten Endes nicht aus einer Raumkapsel entdecken, ihre Wunder liegen in der Nähe verborgen. Und eine Reise zum Planeten Linz führt zum Besonderen im Alltäglichen", so die passende Zusammenfassung für diese außergewöhnliche Kampagne.

Der Link zum gesamten Film: "Planet Linz" HIER (red)