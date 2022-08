Niederösterreich-CARD: Umfrage zum NÖ-Jubiläum

Das Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ war auch für die Niederösterreich-CARD in ihrer 17. Saison Anlass, eine Bilanz über die letzten Jahre zu ziehen und einen Blick nach vorn zu werfen. Basis dafür bildet eine detaillierte Umfrage unter 170.000 Kundinnen und Kunden (Newsletter-Abos).

Was erwarten Kundinnen und Kunden von der CARD, wie zufrieden sind sie mit ihr, und welche Anregungen gibt es für die Zukunft? Die aktuelle Analyse mit Auswertung der 70.000 Antworten liefert wertvolle Informationen.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ist beeindruckt: „10.500 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen, dies allein ist schon ein sensationeller Erfolg und Beweis für die große Beliebtheit der CARD. 93% sind mit der CARD zufrieden bzw. sehr zufrieden, 96% empfehlen sie gerne weiter, und 74% geben an, dass ihnen die CARD sehr fehlen würde, wäre sie plötzlich nicht mehr erhältlich. Die letzten beiden Jahre waren für die gesamte Tourismusbranche eine enorme Herausforderung, da sind wir umso mehr stolz und froh, einen so erfolgreichen Partner und ein so starkes ‚Zugpferd‘ für den Ausflugstourismus in Niederösterreich zu haben!

Mit Stand Ende Juli 2022 haben 142.000 Ausflugsbegeisterte eine Niederösterreich-CARD gekauft oder verlängert, damit nähern wir uns dem Vorkrisenniveau.“

338 Ausflugsziele in und um NÖ

Aktuell sind 338 Ausflugsziele in ganz Niederösterreich und den benachbarten Bundesländern mit an Bord. Die Niederösterreich-CARD ermöglicht überall dort spannende Ausflüge – ob es nun ein Sonntagsausflug für die ganze Familie sein soll, ein Museumsbesuch für Kulturaffine, Erholung in Therme oder Seebad, ein Ausflug hoch in die Berge oder tief in die „Unterwelten“ der Weinkeller.

„Ausflüge, Kultur, Museen, Ausstellungen, Freizeit“ sind auch die Schlagworte, welche die meisten Kundinnen und Kunden auf Anhieb mit der Niederösterreich-CARD verbinden. „Inspiration, Vielfalt, Kennenlernen der Region“ sind für die meisten Userinnen und User wichtige Motivatoren für Kauf und Nutzung der CARD. Außerdem interessant: Die Preisersparnis ist einer der häufigsten Kaufgründe; in Zeiten hoher Inflation also ein ebenso wichtiges Argument wie die Sicherheit und leichte Erreichbarkeit in der Pandemie.

"Für unsere Arbeit liefert die aktuelle Studie aber noch weitere wertvolle Inputs", so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: "44% der Respondenten geben an, den Ausflug bereits mit einer Nächtigung verbunden zu haben. Die weiteren 56% wollen wir künftig noch besser erreichen und ihnen Lust machen, den Ausflug zu einem Kurzurlaub in Niederösterreich zu verlängern! Das entspricht auch den Zielen unserer aktuellen Tourismusstrategie.“

Kundenwünsche und -erwartungen

Außerdem wurden bei der Umfrage auch die Wünsche und Erwartungen der Kundinnen und Kunden an die CARD erhoben. Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD fasst diese zusammen: „Weiterhin so viele verschiedene Ausflugsziele, noch einige mehr - vor allem im Umland Wien - und eine Weiterentwicklung der Online-Services sind die häufigsten Nennungen. 900 Kundinnen und Kunden sagten von sich aus, dass die App verbessert werden sollte. Tatsache ist auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer der CARD jünger werden, und dass diese die Karte einerseits häufiger nützen, andererseits aber andere Ansprüche an Angebot und Servicierung haben. Diese ebenso zufrieden zu stellen wie die langjährigen Stammgäste weiterhin zu begeistern und zu halten, ist unser Auftrag für die Arbeit der nächsten Monate!“

Weitere Informationen: www.niederoesterreich-card.at (red)