COCO-Summer News & Einreisebestimmungen

Nachdem Australien und Neuseeland ihre Grenzen bereits vor einigen Monaten geöffnet haben, wurde vor Kurzem die Einreise nach Down Under noch einmal wesentlich erleichtert. COCO Weltweit Reisen hat die die aktuellen Einreisebestimmungen seiner Zielgebiete sowie die aktuelle Situation in den Destinationen zusammengefasst und freut sich außerdem eine neue Mitarbeiterin vorstellen zu können.

Offene Grenzen & Einreisebestimmungen

Australien: Nachdem Australien seine Grenzen am 21. Februar 2022 wieder für internationale Touristen geöffnet hat, wurden in den letzten Monaten schrittweise die Einreisebestimmungen erleichtert. Seit 6. Juli 2022 sind nun weder eine Impfung gegen COVID-19 noch die vorab Registrierung für die Einreise nötig.

Neuseeland: Auch die Einreise in Neuseeland ist seit dem 2. Mai 2022 wieder ohne Quarantäne möglich, hier ist allerdings neben einer vollständigen Impfung gegen COVID-19 nach wie vor ein negativer Test vor der Abreise sowie eine online Registrierung nötig.

Die gleichen Bestimmungen gelten für die Cook Islands, die man aktuell nur über Neuseeland erreichen kann.

Fiji: Für die quarantänefreie Einreise in Fiji ist neben der Impfung nur noch ein Antigen-Schnelltest nötig, der nach Ankunft in Fiji durchgeführt wird.

Weitere Destinationen im Südpazifik: In Französisch Polynesien ist die Einreise für vollständig geimpft Personen ebenso möglich wie in Papua Neuguinea, Neukaledonien sowie seit 1. Juli auch wieder in Vanuatu und auf den Solomon Islands einreisen.

Und ab 1. August wird auch die Einreise in Samoa und auf Kiribati wieder möglich sein.

Lateinamerika: In Lateinamerika sind grundsätzlich alle Destinationen geöffnet, es gibt aber je nach Land unterschiedliche Einreisebestimmungen.

In Argentinien, Brasilien, Chile, Guyana und Peru ist die Einreise nur für vollständig geimpfte Touristen möglich.

In Belize, Bolivien, Ecuador, Guatemala, Kolumbien, Nicaragua, Panama, Suriname und Uruguay sind entweder eine vollständige Impfung gegen COVID-19 oder ein negativer Test nötig.

Keinerlei Einschränkungen gibt es für die Einreise in Costa Rica, in der Dominikanischen Republik, in Kuba und Mexiko.

Aktuelle Situation in den Destinationen

Seit Bekanntgabe der Grenzöffnungen steigt auch die Nachfrage nach den Zielgebieten von COCO Weltweit Reisen: stetig an. Dadurch seinen Flüge für die kommenden Monate und besonders für den Jahreswechsel so gut gebucht wie selten zuvor, so der Spezialreiseveranstalter. Deshalb komme es mittlerweile des Öfteren vor, dass COCO für bestimmte Termine nur noch wenige bis gar keine Plätze mehr auf Flügen bekommen.

Ein ähnliches Bild zeige sich auch bei den Mietwagen, wo nach zwei Jahren Pandemie - genau wie in Europa - eine generelle Knappheit herrscht. Besonders deutlich werde das in Neuseeland, wo es für alle Anfragen von Auckland nach Christchurch von Dezember bis Ende März momentan einen Stop-Sell gibt. "Wir versuchen daher Reisen wenn möglich in umgekehrt Richtung zu planen! Großer Vorteil dabei ist, dass die Anbieter Specials zur Verfügung stellen, bei denen es großzügige Rabatte für die Übernahme in Christchurch und Rückgabe in Auckland gibt", erklärt COCO Weltweit Reisen.

Grundsätzlich empfiehlt COCO aufgrund der aktuellen Knappheit außerdem bei vielen Leistungsträgern, länger im Voraus zu planen. "Das spart nicht nur Geld, sondern so können wir auch meistens genau jene Hotels, Ausflüge, Flüge und Mietwagen anbieten, die angefragt werden!"

Neue COCO-Mitarbeiterin

Seit 1. Juni unterstützt Claudia Baumann, die seit über 20 Jahren in der Reisebranche tätig ist, und so ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, das COCO-Team. Ganz besonders angetan haben es ihr die Traumdestinationen „Down Under“, die sie bereits mehrfach ausgiebig bereist hat. Auf über 10 Reisen im Südpazifik besuchte sie Australien, Neuseeland, Französisch Polynesien sowie Fiji und sammelte dabei viel Insiderwissen.

Getreu Dalai Lama’s Zitat: „besuche einmal im Jahr einen Ort, den du noch nicht kennst“, freut sie sich schon auf ihre nächsten Reisen und auch ganz besonders darauf, gemeinsame Kunden begeistern zu können. (red)