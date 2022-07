Le Boat: Mit dem Hausboot ans Meer

Süßwasserspaß für Groß und Klein wartet auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Strandfreuden bis in den Oktober hinein sehen Hausbooturlauber an der italienischen Adria sowie am Mittelmeer in Südfrankreich entgegen. In Belgien und Holland navigieren Freizeitkapitäne entlang der Deiche und Dünen der Nordsee – ganz ohne Vorkenntnisse und aktuell mit einer Ersparnis von bis zu 30 Prozent auf Abfahrten im Sommer 2022*.

Mit dem Hausboot Richtung Meer

Deutschland: Übers Kleine Meer schippern

Für einen Badeurlaub steht die Müritz, deren slawischer Name „Morcze“ kleines Meer bedeutet, einem echten in Nichts nach. Auch die unzähligen angrenzenden Seen Mecklenburgs und Brandenburgs mit ihrem glasklaren Wasser sind ein Eldorado für Naturliebhaber. Gerade im Sommer ist an den drei Le Boat Basen Fürstenberg, Marina Wolfsbruch und Jabel die Nachfrage groß. Doch auch in den Ferien finden sich genug entlegene Plätze zum Ankern, ob zum Baden oder für die Nacht. Zum morgendlichen Brötchenholen geht es mit dem SUP. Vor dem Frühstück schwimmen oder unterwegs von Bord springen – Freisein und Eins werden mit der Natur ist das Motto jeden Tages. Abwechslung zum Outdoor-Erlebnis bieten imposante Schlösser, mittelalterliche Fachwerkdörfer oder quirlige Orte wie Waren an der Müritz. Preisbeispiel: Eine Woche ab/bis Marina Wolfsbruch am 25.07.2022 auf einer Elegance (drei Kabinen, maximal acht Personen – ideal für eine Familie mit Großeltern), ab 2.386 statt 3.409 EUR.

Belgien: Mit dem Hausboot von der Stadt an den Strand

Kanäle und Flüsse schnüren in der Region um Brügge und Gent eine Küsten-Tiefebene ein und schaffen ein Paradies am Meer – nicht nur für Seevögel, sondern auch für Strandliebhaber. Eine Hausboottour in Flandern führt entlang der Nordseeküste mit ihren Dünen und Deichen. Die hübschen Strände in Niewpoort und Oostende sind Anziehungspunkt für Sonnenanbeter und einfach per Hausboot erreichbar. Nach dem Badespaß warten Meeresfrüchte, Fischspezialitäten und vielleicht ein flämisches Rotbier in einem der Bistros an den belebten Promenaden, die zum Bummeln einladen. Preisbeispiel: Eine Woche ab/bis Nieuwpoort am 13.08.2022 auf einer Caprice (zwei Kabinen, maximal sechs Personen – ideal für eine Familie), ab 1.749 statt 2.499 EUR.

Südfrankreich: Sonnenaufgang mit Flamingos und Wildpferden

Salzluft begleitet Hausbooturlauber ab Saint-Gilles auf ihrem Weg entlang des Canal du Rhône bis ans Mittelmeer und in die Camargue. Unerschlossene Seen, Salzwasserlagunen und Schilfgürtel sind Heimat von Flamingos und Wildpferden. An weitläufigen Stränden und in lebendigen Badeorten, wie La Grande Motte, heißt es, nach Herzenslust Schwimmen, Windsurfen, Kajakfahren oder Tauchen. Abwechslung zum Plantschen bieten mittelalterliche Fischerdörfer und befestigte Hafenstädte wie Aigues-Mortes. Hier sind auch Nachtschwärmer und Kulinariker bestens aufgehoben. Zum Beispiel bei frischen Austern und einem Costières de Nîmes Wein. Preisbeispiel: Eine Woche ab/bis Saint-Gilles am 18.07.2022 auf einer Crusader (drei Kabinen, maximal acht Personen – ideal für eine Großfamilie), ab 2.330 EUR, statt 3.329 EUR.

Italien: Romantische Entdeckungsreisen von Venedig bis an die Adria

Ein Bootsurlaub auf den sanften Flüssen nördlich der Inseln der venezianischen Lagune (die auch mit dem Hausboot erkundet werden kann) entführt in eine Oase für Vögel, Meerestiere und Badegäste. Von der Le Boat Basis Casale-sul-Sile winden sich ruhige Gewässer von grünen Wiesen zu den goldenen Sandstränden der Adria. Seemöwen begleiten die Binnenwasserkapitäne bis in die bekannten Badeorte Jesolo, Bibione und Caorle mit seinen bunten Häusern. Auch die klaren Lagunen laden zum Schwimmen und Wassersport ein. Zum Beispiel in Grado, wo die Sonnenuntergänge unvergleichlich sind. Preisbeispiel: Eine Woche ab/bis Casale am 16.09.2022 auf einer Clipper (zwei Kabinen, maximal sechs Personen – ideal für zwei Paare oder eine Freundesgruppe) ab 1.989 EUR. (red)

*Aktuelle Angebote: 30 Prozent Rabatt auf die Bootsmiete für Abfahrten im Juli und August 2022 in allen Fahrgebieten (außer Italien) auf allen Booten (außer Horizon-Serie: 20 Prozent). 15 Prozent Rabatt für Abfahrten im September 2022 auf allen Booten in den Fahrgebieten Burgund Franche-Comté, Burgund Nivernais & Loire, Camargue, Belgien, Niederlande, Kanada, Irland und England. Angebote gelten bei Buchung bis 25.7.2022, auch für Kurzmieten ab drei Nächten.