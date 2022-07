Airport Klagenfurt: Zwei Charter nach Antalya

Der österreichische Reiseveranstalter und Türkei-Experte dta Touristik startet aufgrund der großen Nachfrage noch in dieser Sommersaison zwei Direktflüge nach Antalya. Am 29. August und 5. September geht es mit einer Boeing 737-800 von Corendon Airlines vom Airport Klagenfurt non-stop an die türkische Mittelmeerküste.

„Wir freuen uns, dass dta Touristik mit dem verlässlichen Airline-Partner Corendon Airlines noch im heurigen Sommer Direktflüge in die beliebte Ferienregion rund um Antalya anbietet. Wenn dieses Angebot - und davon gehen wir aufgrund der hohen Nachfrage aus - gut angenommen wird, so sind das beste Vorzeichen für einen Saisoncharter im Sommer 2023“, so Nils Witt, Geschäftsführer des Airport Klagenfurt.

Sena Uzgören, CEO dta Touristik: „Für dta Touristik ist es sehr erfreulich, nun auch am Kärntner Markt mit unserem großen Angebot für die Türkei präsent zu sein, und wir sehen der Zusammenarbeit mit dem Airport Klagenfurt und den Kärntner Reisebüros äußerst positiv entgegen.“

Details zu den Flügen:

Kurzcharter Antalya: Abflüge 29.08 und 05.09.2022 (letzter Rückflug: 12.09.)

Hinflug: Abflug Klagenfurt (KLU) 19:30 Uhr - Ankunft Antalya (AYT) 23:05 Uhr

Rückflug: Abflug Antalya (AYT) 16:45 Uhr - Ankunft Klagenfurt (KLU) 18:35 Uhr

Die Reisepakete sind bereits in den heimischen Reisebüros und online auf www.dtatouristik.at buchbar. (red)