Intrepid Travel: Neue Bosnien und Herzegowina-Expedition 2023

Die neue Bosnien- und Herzegowina-Expedition von Intrepid Travel wird an insgesamt fünf Terminen zwischen Mai und September 2023 angeboten und beinhaltet unter anderem den Besuch eines einheimischen Ehepaars in Sarajevo, das mit der Kleingruppe traditionelle Gerichte zubereiten wird, ein Treffen mit der einzigen Kupferschmiedin der Stadt sowie ein Ausflug zum historischen Basar. Auch Wildwasser-Rafting auf dem Fluss Neretva und die Suche nach Wildpferden in den Ausläufern des Berges Cincar stehen auf dem Programm, sodass Reisende in kurzer Zeit sowohl Menschen & Kultur als auch die abwechslungsreiche Natur und Landschaft des Landes kennenlernen.

Neue Tour als Teil des USAid-Projekts

Die neue Expedition ist dabei Teil eines größeren Projekts zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus in Bosnien und Herzegowina. Dafür arbeitet Intrepid mit USAID und dem Global Travel and Tourism Resilience Council zusammen, um ein tiefgreifendes, umweltschonendes Wachstum des Tourismus in Bosnien und Herzegowina zu unterstützen. Die drei Partner sind davon überzeugt, dass Tourismus das Potenzial hat, die sozialen Probleme Bosnien und Herzegowinas, darunter die hohe Arbeitslosigkeit und die geringe Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben, zu verbessern und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Natalie Kidd, Chief Purpose Officer bei Intrepid Travel, freut sich sehr über die Zusammenarbeit: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir als Reiseveranstalter-Partner für dieses Projekt ausgewählt wurden, denn die Entwicklung nachhaltiger Reisemöglichkeiten auf der ganzen Welt bleibt eine unserer wichtigsten Prioritäten. Seit unserer Gründung im Jahr 1989 setzen wir uns für diese Art des Reisens ein, und es ist sehr ermutigend zu sehen, dass so große Investitionen und Verpflichtungen in die Förderung von verantwortungsvolleren Reisemöglichkeiten getätigt werden. Bosnien und Herzegowina ist ein wunderschönes Land, das internationalen Reisenden so viel zu bieten hat.“

Entwicklung des Tourismus im Balkanland

2019 hatte das Land die dritthöchste Tourismuswachstumsrate der Welt und der Tourismus trug mehr als 456 Mio. USD zur Wirtschaftsleistung bei. Im Jahr 2020 führte die COVID-19-Pandemie jedoch zu einem Rückgang der Tourismuseinnahmen um mehr als 85% und bremste die Entwicklung dieses wichtigen Sektors. Das auf fünf Jahre angelegte und mit 20 Mio. USD geförderte Projekt zielt darauf ab, die Qualität und Vielfalt der touristischen Produkte zu verbessern, das Personal und die Unternehmen im Tourismussektor zu professionalisieren und das Land bei potenziellen Besuchern mit kreativen Marketingmaßnahmen zu bewerben. (red)