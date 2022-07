Flughafen Wien: Guter Start in die Sommerferien

Betrieblich hätte das Passagieraufkommen gut abgewickelt werden können und die Flüge seien weitgehend pünktlich abgeflogen, nennenswerte Unregelmäßigkeiten habe es nicht gegeben, so der Flughafen Wien in einer Presseaussendung.

„Der Sommerauftakt ist geglückt. Seit den frühen Morgenstunden am 2. Juli 2022 ist die gesamte Flughafen Wien-Mannschaft im Einsatz, um Reisenden einen guten und komfortablen Start in den Sommerurlaub zu ermöglichen. Das hat gut funktioniert, trotz hohem Passagieraufkommen konnte der Flughafenbetrieb am ersten Ferienwochenende weitgehend problemlos abgewickelt werden. Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Terminal, an der Sicherheitskontrolle, beim Check-in, am Vorfeld sowie bei allen Systempartnern und Airlines für ihren großen und professionellen Einsatz. Wir wünschen unseren Passagieren eine gute Reise und einen schönen Sommer!“, freuen sich die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner. (red)