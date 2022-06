MSC World Europa: Viele neue Angebote für Familien

Als Familienunternehmen ist MSC Cruises für sein Familienangebot bekannt, das Kindern und ihren Familien ein unvergessliches Kreuzfahrterlebnis erlaubt. Zusätzliche Einrichtungen und Aktivitäten an Bord der MSC World Europa machen das Kreuzfahrterlebnis für Familien noch attraktiver.

„Wir arbeiten ständig daran, das Unterhaltungsangebot für unsere jüngeren Gäste zu verbessern und wissen, dass sie die neuesten Technologien, Trends und Erfahrungen schätzen. Wir haben echte Innovationen an Bord, sowohl bei der Gestaltung als auch bei der Entwicklung der Aktivitäten, die unterschiedliche Bedürfnisse aller Altersgruppen erfüllen werden – von den jüngsten Gästen bis hin zu Teenagern. Mehr als 350.000 junge Menschen sind im Laufe der Jahre mit uns gereist und wir haben ihr Feedback an Bord der MSC World Europa umgesetzt. Weiterhin haben wir uns dazu inspirieren lassen, Erlebnisse zu schaffen, die Technologie und Social Media mit Aktivitäten und Sport verbinden, um den Kindern ein neues Unterhaltungsangebot zu bieten", sagt Matteo Mancini, Kids' Entertainment Manager bei MSC Cruises.

Sieben Bereiche für die kleinen Gäste

Mit einer Fläche von 766 m² bietet die MSC World Europa den größten und actionreichsten Kinderbereich in der Flotte von MSC Cruises. Er verfügt über sieben verschiedene Bereiche für unterschiedliche Altersgruppen von Null bis 17 Jahren:

Speziell für Babys: Der Baby Club ist für die Kleinsten bis zu einem Alter von drei Jahren und wird von qualifizierten Crewmitgliedern betreut

ist für die Kleinsten bis zu einem Alter von drei Jahren und wird von qualifizierten Crewmitgliedern betreut Für die jüngeren Kinder: Mini Club und Juniors Club (3 - 11 Jahre)

und (3 - 11 Jahre) Für die älteren Kinder: Young Club und Teen Club (12 - 17 Jahre), einschließlich des brandneuen TEENS LAB, einem modernen, Raum für technikbegeisterte Teenager

Der Baby Club auf der MSC World Europa (Download per Klick auf das Bild) MSC Cruises bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Babys und Kleinkinder an, darunter den Baby Club für Kinder unter drei Jahren sowie einen speziellen Betreuungsservice. So können Eltern das Schiff oder einen Landgang genießen und wissen, dass ihre Kinder von engagierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern betreut werden. Viele dieser Dienstleistungen werden in Zusammenarbeit mit Chicco® angeboten – einer weltweit führenden Babymarke und einem langjährigen Partner von MSC Cruises.

Neue Angebote an Bord der MSC World Europa

LEGO® Celebration Room: Die langjährige Partnerschaft zwischen der LEGO Group und MSC Cruises wird fortgesetzt und überrascht die Fans mit einem Raum, der LEGO® "90 Jahre des Spielens" feiert und Kinder aller Altersgruppen begeistern wird.

Hightech-Aktivitäten: MSC Cruises hat aufregende neue Aktivitäten entwickelt, bei denen Spiele mit Hightech-Funktionen kombiniert werden. In den Junior-, Young & Teens Clubs haben die Gäste Zugang zu über 21 der neuesten Konsolen, sieben VR-Stationen und über 50 verschiedenen Videospielen.

3,2,1 Knock: Diese neue Gameshow für die ganze Familie ist inspiriert von den Herausforderungen und Farben der asiatischen Unterhaltung: K-Pop, japanische Spiele und Tests, die das Publikum in Atem halten werden.

Beat The Music: Hier wird die ganze Familie wird zum Star einer interaktiven und digitalen Musik-Spielshow. Zum ersten Mal auf einem MSC Schiff können die Gäste das Spiel über eine spezielle App spielen. Eltern müssen herausfinden, welche Musik ihre Kinder gerade hören, während die Kinder versuchen, die Klassiker zu nennen, die ihre Eltern am meisten lieben.

Z Active: Ein brandneues und aufregendes Sportprogramm für Kinder und Jugendliche mit Fußball, Basketball, Zorb Ball und – zum ersten Mal an Bord – Pickleball und Hoverboards.

Drone Academy 2.0: Das energiegeladene Drohnen-Staffelrennen wird dank besonderer Effekte und leuchtender Drohnen bei Nacht zum Leben erweckt. Neue POV-Kameras und VR erwecken das Ganze zum Leben, während 15 Hindernisse schnellstmöglich überwunden werden müssen. Die MSC World Europa wird im Dezember 2022 in Dienst gestellt (Download per Klick auf das Bild)

Bekannte Favoriten wieder an Bord

Cabin 12006 - Das Erlebnis: Die Cabin 12006 ist mehr als eine „Kabine“, sie ist ein Live-Entertainment-Erlebnis mit sieben verschiedenen Aktivitäten, darunter eine Familien-Gameshow und ein Casting-Session mit Performances. Die Webserie kann bereits über vier Millionen Aufrufe und zwei Millionen Interaktionen im Internet verzeichnen.

MSC Dance Crew: Entwickelt in Zusammenarbeit mit Fremantle, der weltweit erfolgreichen Produktionsfirma, kämpfen Teams zwischen zehn und 17 Jahren bei diesem Wettbewerb um den Titel der Dance Crew des Jahres.

LEGO® Experience On Board: Mit einer großen Auswahl an LEGO® Steinen und Spielzeug an Bord haben Kinder die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, wann und wo immer sie wollen! Am Ende der LEGO® Experience On Board erhält jedes Kind ein „Diplom“, das es als Junior LEGO® Master Builder auszeichnet.

MSC Foundation Junior-Botschafter: Durch die MSC Foundation ist die MSC Group bestrebt, den jungen Gästen Projekte (wie Umwelt, Meeresschutz, Bildung, gemeinnützige Arbeit) näherzubringen und sie zum Mittelpunkt engagierter Aktivitäten, zu Junior-Botschaftern der Stiftung und zu Stimmen einer neuen Generation für ein Leben in einer besseren Welt, zu machen. (red)