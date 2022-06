Eurobike: Radurlaub in Skandinavien

Radler mögen zumeist keine große Hitze, sondern bevorzugen ein mildes Klima. Hier einige Radtouren-Vorschläge aus dem Eurobike-Katalog:

Stockholm & Kopenhagen

Zwei nordische Hauptstädte, der Kattegat & die Royals Während der erste Tag von der schwedischen Hauptstadt über die Insel Lovön mit Schloss Drottningholm, dem privaten Wohnsitz der schwedischen Königsfamilie, durch Wiesen, Wälder und Felder nach Södertälje führt, wird das Rad am n ächsten Tag in den Schnellzug nach Göteborg gepackt. In der „Autostadt“ bleibt genug Zeit für einen Ausflug in die idyllische Schärenwelt. Den Rest der Radreise geht’s auf dem Radwanderweg Kattegatleden immer an der Westküste entlang bis Kopenhagen. Tipp für Feinschmecker: Der Hummer in Träslövsläge. Die 8-tägige Reise "Stockholm - Kopenhagen" (bis 18.09.2022, Anreise immer sonntags) ist ab 1.189 EUR p.P. buchbar.

Schwedens Westküste

Auf der Kattegat-Route von Helsingborg nach Göteborg Gleich nach dem Start in Helsingborg steht Schloss Sofiero auf dem Programm, dessen Park 2010 zum schönsten Park Europas gekürt wurde. An der Küste wechseln sich zunächst idyllische Fischerdörfer, kleine Häfen, Strände und Naturreservate ab. Später bestimmen sanfte Hügel und Ackerland das Bild. Die Halbinsel Kulla überrascht mit Weinbergen, Bästard mit den längsten Sandstränden des Landes, und wer sich nicht so leicht gruselt, besucht in Varberg den Bockstensmann, eine mittelalterliche Moorleiche. "Schwedens Westküste" , 8 Tage mit Anreise jeweils samstags bis 24.09.22 ab 939 EUR p.P. erhältlich.

Schwedens Süden

Weinberge, Naturschutzgebiete, prächtige Paläste und immer wieder traumschöne Ausblicke aufs Meer erwarten die Radler auf der neuen Eurobike-Radreise von Åhus nach Käseberga. Die Rad-Etappen sind relativ kurzgehalten, so bleibt ausreichend Zeit für Sehenswürdigkeiten wie den Hallamölla - Wasserfall und für kulinarische Erlebnisse. Im Mittelpunkt stehen lokal produzierte Lebensmittel und Weine. Skillige ist berühmt für den Spargel, Kivik für seine Äpfel und Käseberga für geräucherten Fisch. Die 7-tägige Reise "Schwedens Süden - Genießerreise entlang der Ostküste" mit Anreise Sonntag (08.05. bis 25.09.22) ist ab 1.289 EUR p.P. verfügbar.

Dänische Ostseeroute

Radtour um den kleinen Belt Auf der Radreise durch die teilweise fjordartige Landschaft zwischen der Halbinsel Jütland und der Insel Fünen können die Radler mit etwas Glück im Meer sogar Schweinswale entdecken. Ganz sicher aber werden sie sich in die abwechslungsreiche Landschaft rund um den kleinen Belt verlieben. Weite Felder, dichte Wälder, wunder schöne Strände, steile Klippen und historische Städtchen wie Middelfart und Fäborg – diese 8-tägige Rundreise "Dänische Ostseeroute" ab/bis Sønderborg ist mit täglicher Anreise noch bis 03.10.22 buchbar. Kostenpunkt ab 899 EUR p.P. (red)