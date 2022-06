Kneissl Touristik mit zwei „Zwischenkatalogen“

Die Reiselust der Kneissl-Kunden sei groß und viele der Reisen schon sehr nachgefragt - ob Island in verschiedenen Variationen mit und ohne Hochland, als FotoReise oder als WanderReise, ob Irland, Skandinavien auf dem schönsten Weg zum Nordkap oder Schottland, Wales, Cornwall. Die interessantesten Reiseziele in Europa verpackt Kneissl in StudienErlebnisReisen, die im Hochsommer u.a. nach Rumänien, ins Baltikum, wieder nach Armenien-Georgien, nach Madeira oder an die Nord- und Ostsee führen. Besonders im September sind wieder Spaniens Regionen auf dem Reiseplan (Katalonien, Barcelona, Jakobsweg, Baskenland, Aragón, Navarra).

Auch Fernreisen sind wieder gut möglich – im Sommer 22 empfehlen die Reisespezialisten von Kneissl Afrika Uganda, Kenia-Tansania, Namibia mit Chobe NP und Viktoria-Fällen und den Frühling in Südafrika. Auch Österreich-Reisen sind wieder dabei, Wandern in Vorarlberg, StudienErlebnisReisen in Tirol, Osttirol & Kärnten und Opernglück bei den Bregenzer Festspielen. Frisch aufgelegt ist eine Hamburg-Reise mit einem Konzert in der Elphi Ende August.

Sommerkatalog: https://www.kneissltouristik.at/de/kataloge/

Zwischenkatalog „Herbst-Winter-Frühling 2022/23“

Die Jahreskataloge erscheinen traditionell bei Kneissl ab Oktober/November. Viele Reisen und Reisetermine für das kommende Jahr (2023) werden daher – auch traditionell – im Juni in einem Zwischenkatalog vorgestellt. Der Katalog mit einem ansprechenden Asientitel verweist denn auch auf die Asienhoffnung von Kneissl Touristik mit Japan, Vietnam-Kambodscha, Malaysia, Thailand, Taiwan. Ozeanien und Nord- und Südamerika werden intensiv berücksichtigt, u.a. gibt es ein neues Vorprogramm für Mexiko, das sich der kolonialen Geschichte der Region widmet. Afrika zeigt sich wieder von Nord bis Süd mit vielfältigen Programmen, einem üppigen Marokko-Portefeuille, einem umfassenden Angebot im südlichen und östlichen Afrika und Raritäten wie Reisen im Tschad, Algerien und der Trias Togo-Ghana-Benin.

Europa wird mit StudienErlebnisReisen in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal angeboten, wie auch mit Reisen in Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland. Wieder im Angebot sind MusikReisen nach Parma und Ravenna, Dresden mit der Semperoper oder zu flämischen Meistern. Bei Naturfreunden und Fotografen gleichermaßen beliebt sind die WinterReisen in Norwegen und Island, mit Chancen auf Nordlichter. Neu ist u.a. eine StudienErlebnisReise in Aragón und Navarra im Oktober 2022.

Katalog Herbst-Winter-Frühling 2022/23: https://www.kneissltouristik.at/de/kataloge/

(red)