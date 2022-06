Witaj w Polsce - willkommen in Polen!

Für Reisen zwischen Mai und Juli mussten polnische Anbieter vereinzelt Stornierungen von mehr als 50% hinnehmen. Um die Touristen wieder für eine Reise nach Polen zu mobilisieren, präsentierte sich das Reiseland in Prag, Wien, Budapest und Bratislava.

Großpolen mit Hauptstadt Posen (Poznań)

Die zweitgrößte Region Polens liegt im Westen des Landes und ist einfach über Breslau erreichbar. Besonders bekannt ist Posen für die Universitäten oder die romantische Altstadt mit den im Renaissancestil erbauten Gebäuden am Alten Markt. Ein weiteres Must See ist hier die im gotischen und barocken Stil erbaute St.-Peter-und-Paul-Kathedrale auf der Dominsel (Ostrów Tumski). Pory z Gzikiem, gebackene Erdäpfel mit Topfen, gelten als das bekanntestes Posener Gericht, für Naschkatzen empfiehlt sich das berühmte Martinshörnchen zu probieren oder gar selbst im Rogalowe Muzeum Poznania zu produzieren. Nach Corona-bedingter Pause findet heuer wieder die St. Martin's Day Parade zum Namenstag des Stadt-Patrons am 11. November statt. Tipp: Das Bahnbetriebswerk Wolsztyn (Parowozownia Wolsztyn) ist das einzige Lokomotivdepot Europas, das bis heute noch Dampflokomotiven beheimatet und planmäßig einsetzt.

Woiwodschaft Heiligkreuz (Świętokrzyskie)

Die Region im südlichen Polen punktet mit Geschichte und Natur. Bereits vor mehr als 5.000 Jahren entstanden im Heiligkreuzgebirge die ersten Feuerstein-Bergwerke, die alte Bergbaulandschaft von Krzemionki ist als UNESCO-Weltkulturerbe einen Besuch wert. Für den Radtourismus entstand der 2.000 km lange Radweg "Green Velo", der durch den weitgehend unbekannten und unberührten Osten Polens sowie durch fünf Nationalparks führt führt. In dieser Region genießen Radfahrer rund 200 km davon, Wanderer sind im Holy Cross Nationalpark gut aufgehoben. Kielce, der Hauptstadt der Region, zählt 900m² Ausstellungsfläche für Events, Zip-Line, Höhlen, Amphiteater oder Radrouten zu den ihren Highlights. Tipp: Im Geopark Kielce können Besucher Millionen Jahre zurückreisen, im stillgelegten Steinbruch des Stadtzentrums werden mit moderner Multimedia-Technik Infos zur Entstehung bereitgestellt. Unweit des Stadtrands befindet sich übrigens eine der schönsten Tropfsteinhöhlen Polens (Raj, zu deutsch: Paradies).

Kleinpolen mit Hauptstadt Krakau (Krakow)

Krakau, die historische Hauptstadt mit dem Königresidenz Wawel, ist heute ein Unterhaltungs- und Kulturzentrum Polens – hier befindet sich ein Drittel der Museen oder 14 der 30 UNESCO-Stätten des ganzen Landes. Geschweige denn von Kneipen und Bars, die sich kaum zählen lassen. Direktflüge mit Ryanair und Austrian Airlines machen einen Städtetrip in die zweitgrößte Stadt Polens besonders naheliegend. Südlich von Krakau befindet sich der bekannteste Wintersportort von Polen, die Stadt Zakopane. In der Region Kleinpolen empfiehlt sich ein Ausflug nach Krynica-Zdrój, der bekannte Erholungs- und Kurort beheimatet auch einen ungewöhnlichen, 49,5 Meter hohen Aussichtsturm mit Weiterbildungsfunktion. Tipp: Außergewöhnlich ist auch die Bledów-Wüste (Pustynia Bledowska), die als größte Sandwüste Mitteleuropas gehandelt wird.

Oberschlesien mit Hauptstadt Kattowitz ( Katowice )

Krakau und Katowice liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt, es gestaltet sich jedoch schwierig, die beiden Regionen - Kleinpolen und Oberschlesien - zu vergleichen. Unterschiedliche Küche, Bräuche und Landschaften prägen das Bild. Katowice ist UNESCO-Kreativstadt im Bereich Musik. In der Kulturzone "Strefa Kultury" finden Open-Air-Veranstaltungen statt, hier befindet sich auch das sehenswerte Schlesische Museum. Unweit des Hauptmarktes, in der Mariacka Straße locken Restaurants und Pubs mit den wohl bekanntesten Biersorten "Tyskie" und "Żywiec" zum probieren ein. Das altes Bergwerk Guido punktet übrigens mit dem tiefsten Pub Europas, auch hier wird lokales Bier ausgeschenkt. Tipp: Das Szczyrk Mountain Resort liegt in den Schlesischen Beskiden an den Hängen des Mały Skrzyczne-Gipfels - auf einer von 1211 Metern zählt es zu den größten Skigebieten Polens.

Pommern (Pomorskie) und die Dreistadt

Jede der Städte - Gdansk, Sopot und Gdynia - hat einen einzigartigen Charakter, zusammen bilden sie eine harmonische Einheit, die als das Städtetrio (Trójmiasto) bezeichnet wird. In der ältesten Stadt Gdansk (Danzig) befinden sich die wichtigsten Kulturstätten, die Innenstadt pulsiert das ganze Jahr über mit Festivals und Events. Mit einer einfachen Anreise - per Flug oder Zugfahrt nach Gdynia - ist Danzig der perfekte Ausgangspunkt für die Erkundung der Region, zumal entlang des Flusses Motława unzählige neue Hotels für jeden Geschmack entstanden. Golferherzen schlagen auf fünf Golfplätzen der Region höher, Wanderer folgen den Dünen im Slowinzischen Nationalpark und Meereshungrige fahren zum Kurort Sopot. Tipp: Die Ordensritterburg in Malbork/Marienburg gehört zu den wertvollsten Kulturdenkmälern in Polen. Sie gilt als größte mittelalterliche Burg Europas und steht unter besonderem Schutz der Weltkulturorganisation UNESCO.

Niederschlesien (Dolnośląskie)

800 Schlösser und Burgen, unterirdische Gänge und Labyrinthe, die Geheimnisse des Eulengebirges (góry Sowie), grüne Wälder der niederschlesischen Heiden (Bory Dolnośląskie) oder geschichtsreiche Städte locken in diese Region. Zudem ist sie einfach per Auto (240 km) oder per Flug über Warschau erreichbar. Die vielen Schlösser können größtenteils besichtigt werden, einige beheimaten Hotels und Restaurants. Als beliebtestes Hotel gilt das drittgrößte Schloss Polens: Książ liegt auf einem 400 Meter hohem Fels und bietet umringt von Wäldern optimale Erholung für Paare und Familien. Tipp: Besucher lernen die Region auf der kulinarischen Route "Smaki Dolnego Śląska" mit 63 Partnern aus der Gastromie kennen. (red)