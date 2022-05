MSC: Mehr klimafreundliche Landausflüge für 2022

„Wir müssen sicherstellen, dass wir die Erwartungen der Reisenden, die sich zunehmend für Nachhaltigkeit, Schutz und die Verbesserung der natürlichen Umwelt interessieren und engagieren, erfüllen. Wir bei MSC Cruises sind entschlossen, zu beweisen, dass die Branche ein positiver und engagierter Akteur bei der Förderung des nachhaltigen Tourismus ist", so Marialuisa Iaccarino, Head of Shore Excursion bei MSC Cruises.

Aus diesem Grund liegt der Fokus des Landausflugsprogramms 2022 laut Aussendung von MSC klar auf Nachhaltigkeit. So werden beispielsweise mehr Elektro- und Hybrid-Shuttlebusse eingesetzt, um Gäste in Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien und Schweden von den Häfen zu den Sehenswürdigkeiten zu bringen. Den Einsatz umweltfreundlicher Transfers möchte MSC Cruises in Zukunft weiter ausbauen.

Zu den weiteren Maßnahmen gehören außerdem mehr klimafreundliche Ausflüge wie beispielsweise die rund 150 Fahrradtouren – die bei den Gästen immer beliebter werden – in 21 Ländern, sowie die nachhaltigen Landausflüge des "Protectours"-Programm, das MSC Cruises erstmals 2020 einführte.

Landausflugsprogramm im Sommer 2022

Insgesamt umfasst das Landausflugsprogramm von MSC Cruises für den Sommer 2022 fast 1.400 Touren und ist damit das bisher größte Angebot der Reederei. In Nordeuropa werden 640 verschiedene Ausflüge angeboten, im Mittelmeer 550 und in der Karibik 200.

Tipp für Kunden: Gäste, die für den Sommer 2022 einen der Landausflüge von MSC Cruises im Voraus buchen, profitieren von einem Preisnachlass von bis zu 20%. (red)