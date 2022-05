Celebrity Cruises: Neuer Katalog & Start der Europa-Saison

Celebrity Cruises schickt in diesem Sommer sechs Schiffe nach Europa – und alle sind spätestens kommende Woche im Einsatz. Dazu gehören auch die drei neuen Schiffe der Edge-Klasse, die Celebrity Edge, Celebrity Apex und Celebrity Beyond.

Edge-Klasse startet in Europa

Den Anfang macht dabei die Ende 2018 in Dienst gestellte Celebrity Edge am 6. Mai, die ab Civitavecchia/Rom oder Barcelona acht- bis neuntägige Kreuzfahrten mit Zielen im östlichen und westlichen Mittelmeer ansteuern wird.

Zwischen dem 7. Mai und 12. Oktober ist die neue Celebrity Beyond, die vergangene Woche ihre Jungfernfahrt hatte, ab Barcelona oder Civitavecchia/Rom unterwegs. Die zehn- und elftägigen Kreuzfahrten führen nach Frankreich, Italien, Malta und Griechenland.

Eine Woche später, am 14. Mai, wird die Celebrity Apex zum ersten Mal einen europäischen Hafen in dieser Saison verlassen. Das seit vergangenem Jahr eingesetzte Schiff hat Amsterdam als Heimathafen und bietet 8- bis 13-tägige Kreuzfahrten nach Nordeuropa an – darunter in die Nordischen Länder, zu den Britischen Inseln, nach Irland und Island.

Ebenfalls in Europa im Einsatz sind:

seit Ende April die erst kürzlich für viele Millionen Euro rundum erneuerte Celebrity Silhouette (ab/bis Southampton) mit 8- bis 13-tägigen Kreuzfahrten nach Norwegen, durch die Ostsee und zu den Kanarischen Inseln,

seit dem 2. Mai die Celebrity Reflection, die ab/bis Civitavecchia/Rom elf- und zwölftägige Kreuzfahrten nach Kroatien, Montenegro, Griechenland und in die Türkei anbieten wird, sowie

seit dem 3. Mai die Celebrity Constellation (ab Barcelona, Ravenna/Venedig oder Civitavecchia/Rom), die im westlichen und östlichen Mittelmeer auf zehn- und elftägigen Routen eingesetzt wird.

Neuer deutschsprachiger Katalog

Zeitgleich zum Start in die aktuelle Sommer-Saison hat Celebrity Cruises wieder einen deutschsprachigen Katalog in gedruckter Form aufgelegt. Auf 180 Seiten werden alle Schiffe und weltweiten Routen detailliert vorgestellt.

Katalog-Bestellung: Endverbraucher und Reisebüros können ihn über Annette Kalthoff (aka@globalspot.eu) bestellen.

Sicherheit an Bord:

Crew & Gäste: M indestens 2-fach geimpft



Oberste Priorität des Unternehmens ist die Gesundheit und die Sicherheit der Gäste, der Crew und der Menschen an den Orten, die Celebrity Cruises ansteuert. Alle Celebrity-Schiffe fahren mit einer vollständig geimpften Crew. Auch alle Gäste ab zwölf Jahre müssen vollständig – also mindestens zweimal – geimpft sein. Als vollständig geimpft gilt, wer mindestens 14 Tage vor dem Einschiffen seine zweite Impfung erhalten hat. Eine Booster-Impfung ist nicht explizit vorgeschrieben, wird jedoch empfohlen.

Verpflichtender Antigenschnelltest

Alle Gäste ab zwei Jahre müssen zudem vor Reiseantritt einen zertifizierten negativen Antigentest vorweisen – dieser darf maximal 48 Stunden alt sein. Ein weiterer Test vor dem Einschiffen ist nicht erforderlich. Weitere Einzelheiten unter: www.celebritycruises.com/healthy-at-sea

Keine Maskenpflicht an Bord

Das Tragen einer Gesichtsmaske für Gäste ist an Bord von Celebrity-Schiffen nicht mehr vorgeschrieben. Um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten, trägt die Crew jedoch weiterhin eine Maske.

Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.de (red)