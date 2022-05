Fiji lockert Einreisebedingungen für Geimpfte

Seit gestern, 1. Mai 2022 müssen vollständig geimpfte Reisende keinen Covid19 Schnelltest vor Abreise mehr vornehmen um in Fiji einreisen zu können. Der Test nach Ankunft in Fiji, der vor der Abreise gebucht und bezahlt werden muss, bleibt allerdings weiterhin bestehen. Dieser Antigen-Schnelltest muss innerhalb 48 - 72 h nach Ankunft in Fiji erfolgen und vor Abreise gebucht und bezahlt werden. Hier der Link dazu: entrytestfiji.com.

Eine weitere Änderung seit Sonntag, 1. Mai 2022 ist, dass nun alle Besucher, die 16 Jahre und älter sind vollständig gegen Covid19 geimpft sein müssen (bisher galt 18 Jahre und älter).

Zusammenfassend gilt ab 1. Mai 2022:

Covid19 Impfungen (16 Jahre und älter): Nachweis der vollständigen Impfung gegen Covid19 für alle ab 16 Jahren: In Fiji gilt als vollständig geimpft wer zwei Dosen des jeweiligen Impfstoffes bekommen hat. Booster Impfungen werden als zusätzlichen Schutz angesehen. Auch wer Genesen ist benötigt zwei Impfungen.

Schnelltest nach Ankunft (12 Jahre und älter): Ein vor gebuchter Antigen-Schnelltest muss innerhalb von 48 - 72 h nach Ankunft in Fiji durchgeführt werden. Der Test muss unter entrytestfiji.com vor gebucht werden. Beim Check-in bzw. Boarding für den Flug nach Fiji wird diese Buchung als Nachweis verlangt. Selbst-Tests werden nicht anerkannt.

Reiseversicherung: Eine Reiseversicherung, die Versorgung im Falle einer Covid19 Erkrankung und Isolationskosten abdeckt, sowie Umbuchungsgebühren für Transport.

Alle Details zu den Einreisebestimmungen unter: www.fiji.travel/covid-19/travelling-to-fiji.

Wichtiger Hinweis dazu: da die deutschsprachige Seite gerade erst aufgebaut wird, sind manche Seiten noch nicht aktualisiert - im Zweifelsfall die Spracheinstellung auf Englisch umstellen (red)